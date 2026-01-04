GAİN soruşturmasında gelişme! Şirketin eski ortağından çarpıcı ifadeler: Paralar bana nakit olarak gelirdi

FOTOĞRAF: DHA

"NİHAİ KARARLAR BENİM İMZAMLA ALINMAKTADIR"

Selahattin Aydın ifadesinde, "Hesabıma yatan nakit paraları kabul ediyorum. Bu paralar, benim kişisel olarak yaklaşık 20 yıllık birikimlerimdir. Uzun yıllardır ticaretle uğraşmaktayım. Şirketi bu şekilde finanse etmem hayatın olağan akışına uygundur. Bu süreçte şirketin finansmanı için herhangi bir kişiden para almadım. Kimsenin bana bir telkini olmamıştır. Tamamen ticari bir faaliyet kapsamında söz konusu şirketi satın aldım. Şirketin Berkin Kaya tarafından yönetildiği hususu doğru değildir. Şirketin yönetimi bendedir. Ancak Berkin Kaya'nın teslim etmesi gereken 18 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin bir kısmını teslim etmiştir. Sözleşmeler incelendiğinde, projelerin Berkin Kaya tarafından yürütülüp teslim edileceğine dair taahhütlerin bulunduğu görülecektir. Bu taahhütler dikkate alındığında Berkin Kaya ile iletişim kurulması doğaldır. Zira hâlihazırda kâr etmesi gereken bir şirketim bulunmaktadır. Bu nedenle Berkin Kaya ile bu şekilde görüşmeler yapılmasının normal olduğunu düşünüyorum. Berkin Kaya, her ne kadar mesajlaşma grubundaki yazışmalarda çeşitli talimatlar verip bilgiler alsa da şirket ile aralarında geçmişten gelen bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle bu şekilde davranması normaldir. Ancak nihai kararlar benim imzamla alınmaktadır. Finansman tarafımdan sağlanmaktadır. İki ayaklı bir muhasebe sistemi mevcuttur ve her iki yöntemle de teyit aldığımız işlemler bulunmaktadır. Son imza yine bana aittir. Yukarıda belirttiğim üzere atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kesinlikle suç işlediğimi düşünmüyorum. Kişisel birikimlerim neticesinde Gain Medya'yı satın aldım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.