02 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2020 13:18
Güncelleme:02.10.2020 13:24
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan Donald Trump ve eşi Melania Trump için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, Twitter'den İngilizce yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Başkan Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
Başkan Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
Bakan Akar: Azerbaycan’ın haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları inandırıcı değil
Bakan Akar: Azerbaycan’ın haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları inandırıcı değil
ASALA-PKK bağlantısı nasıl başladı?
ASALA-PKK bağlantısı nasıl başladı?
Parkın şehit ismini almasına CHP ve HDP'den ret!
Parkın şehit ismini almasına CHP ve HDP'den ret!
Komisyon 'Tuma Çelik' kararını verdi
Komisyon 'Tuma Çelik' kararını verdi
Yeni dönem! Hepsi kişiselleştirilecek
Yeni dönem! Hepsi kişiselleştirilecek
İHA düşürüldü! A Haber saniye saniye görüntüledi
İHA düşürüldü! A Haber saniye saniye görüntüledi
Cepheden yeni görüntüler! Gardaş uçuruyor
Cepheden yeni görüntüler! Gardaş uçuruyor
Ermeniler zırhlıları bırakıp kaçtı
Ermeniler zırhlıları bırakıp kaçtı
Bakanlıktan flaş Ayhan Bilgen açıklaması
Bakanlıktan flaş Ayhan Bilgen açıklaması
CHP'li Gaziemir Belediyesi'ne tepki!
CHP'li Gaziemir Belediyesi'ne tepki!
Kars Belediye Başkanı görevden alındı
Kars Belediye Başkanı görevden alındı
Daha Fazla Video Göster