Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! 8 Eylül AFAD, Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy mahallesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 13.44'te yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.

VALİ BARUŞ'TAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.

Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

AA Muhabiri Volkan Kaşık açıklamasında 'Saat 13,44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu an herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerin incelemesi sürüyor. Şu an araştırılıyor. Deprem dolayısıyla insanlarda panik oluştu, şu an için olumsuz bir durum görünmüyor' dedi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------

2020.09.08 13:44:06 38.1635 38.7020 5.0 -.- 4.7 4.9 SAHILKOY-PUTURGE (MALATYA)

2020.09.08 13:35:23 39.1580 27.4913 0.0 -.- 1.7 -.- CENKYERI-SOMA (MANISA)

2020.09.08 13:11:04 36.5993 28.0190 82.2 -.- 2.4 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA)

2020.09.08 12:30:38 39.3982 25.9907 1.7 -.- 2.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2020.09.08 12:23:29 36.8648 37.6043 5.0 -.- 2.4 -.- KASYOLU-OGUZELI (GAZIANTEP)

2020.09.08 12:19:52 40.0478 26.3107 5.0 -.- 1.7 -.- GUZELYALI-(CANAKKALE)

2020.09.08 11:57:39 37.2892 28.3302 4.7 -.- 1.7 -.- KOZAGAC-(MUGLA)

2020.09.08 11:57:29 37.1890 37.3245 0.0 -.- 2.1 -.- INCESU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)

2020.09.08 11:54:53 37.2630 28.2843 0.0 -.- 1.8 -.- AKCAOVA-(MUGLA)

2020.09.08 11:51:17 37.1658 27.8387 0.0 -.- 1.4 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA)

2020.09.08 11:45:03 38.2477 38.8272 18.9 -.- 1.7 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA)

2020.09.08 11:43:28 36.2743 33.7357 0.0 -.- 1.0 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN)

2020.09.08 11:33:32 39.6138 29.6403 0.0 -.- 1.7 -.- GUMUSGOLCUK-TAVSANLI (KUTAHYA)

2020.09.08 11:30:37 40.4985 29.2853 0.0 -.- 1.7 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA)

2020.09.08 10:30:44 39.8363 28.9775 3.7 -.- 1.5 -.- KARAOGLANLAR-ORHANELI (BURSA)

2020.09.08 10:16:28 37.7225 32.3382 0.0 -.- 1.3 -.- KARADIGINDERESI-MERAM (KONYA)

2020.09.08 09:47:26 38.8635 41.9925 3.4 -.- 2.1 -.- DEMIRCI-KORKUT (MUS)

2020.09.08 09:09:31 37.4160 31.5008 5.0 -.- 2.8 -.- DEREBUCAK (KONYA)

2020.09.08 08:43:29 37.0958 27.6608 5.0 -.- 1.4 -.- MUMCULAR-BODRUM (MUGLA)