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Malatya'da korkutan deprem! Ölü ya da yaralı var mı? A Haber muhabiri canlı yayında son durumu aktardı

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Giriş: 08.09.2020 14:14
Güncelleme:08.09.2020 14:15
Son dakika haberleri... Merkez üssü Malatya Pütürge olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.44'ye meydana gelen son depremde ölü ya da yaralı var mı? A Haber muhabiri son durumu canlı yayında aktardı. İşte 8 Eylül Salı günü Malatya'da meydana gelen depremle ilgili son gelişmeler...
Malatya'da korkutan deprem!
Malatya'da korkutan deprem!
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
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