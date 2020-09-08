Malatya'da korkutan deprem! Ölü ya da yaralı var mı? A Haber muhabiri canlı yayında son durumu aktardı

Son dakika haberleri... Merkez üssü Malatya Pütürge olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.44'ye meydana gelen son depremde ölü ya da yaralı var mı? A Haber muhabiri son durumu canlı yayında aktardı. İşte 8 Eylül Salı günü Malatya'da meydana gelen depremle ilgili son gelişmeler...