FETÖ'nün Rusya imamı Kerim Has'ı uzman olarak lanse ettiler!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Rusya yapılanmasına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında kritik bir iddianame düzenlenmiş, iddianamede Fetullahçı Terör Örgütü'nün Rusya imamının Kerim Has olduğu belirtilmişti. Başsavcılık Has hakkında soruşturma başlatmıştı.

Has'ın demeçlerinin 'Rusya uzmanı Dr. Kerim Has' başlığı altında Halk TV, Karar, Yeniçağ, Evrensel, BBC Türkçe gibi basın ve yayın organlarında yayınlanması ise dikkat çekmişti.

Karar Gazetesi, FETÖ'nün Rusya İmamı Kerim Has'ın Libya hakkındaki görüşlerini gazete sayfasına taşıdı. Gazete, Has'ı 'Rusya Analisti' olarak lanse etti. Has, "Suriye'dekine benzer yeni bir Astana sürecinin Libya'da ortaya çıkmasının önündeki en büyük engel, Ankara'nın bölgede neredeyse herkesle kanlı bıçaklı bir politika izliyor oluşu" dedi.

TÜRKİYE'Yİ YERİCİ İFADELER KULLANDI

Rusya, ABD, Türkiye, Libya ve birçok ülke hakkındaki analizlerde bulunan FETÖ'cü Has, uzunca kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin dış politikasını karaladı. Ayrıca Türkiye'nin son dönemde Libya'da yaptıkları ve Mavi Vatan ile elde ettiği kazanımları FETÖ'nün hazmedemediğini yazısındaki bazı cümlelerinde gözler önüne serdi.

FETÖ'nün hazımsızlığının göstergesi cümlelerin yer aldığı yazıda Has ayrıca Türkiye'yi yerici ifadelerde kullandı.

Yazıda Has, "ABD'nin bölgedeki varlığını azaltma politikasında gelgitlerin ikircikli ve belirsiz bir strateji ortaya çıkarması ve işin çoğunun "taşeron güçlere" havale ediliyor olması, yine Trump Amerikası'nın iç mücadelelerle uğraşması, AB'de her kafadan ayrı ses çıkıyor oluşu, Suriye'de ciddi bir varlık gösteremeyen ve Erdoğan'ın mülteci şantajına boyun eğen AB'nin Libya'da da birlik görüntüsü vermekten uzak politikalarla kendi etkisini zayıflatması, Brexit gibi yıpratıcı süreçlerle boğuşması, Fransa-İtalya ikilisinin Libya üzerinden Afrika'daki tarihi çekişmesi, Ankara'daki iktidarın Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarına değil de şahsi hırs ve kazançlara odaklanması, Yunanistan ve Kıbrıs'ın askeri güç projeksiyonu kapasitesinden mahrum olması, Arap isyanları sonrası Mısır'ın bir türlü tam anlamıyla toparlanamaması ve Müslüman Kardeşler fobisi, Suriye'nin yıkımı, diktatör yumruğuna alışmış Libya'nın darmadağın devlet ve sosyal yapısı, Suudilerin altı boş bölgesel liderlik hevesleri, BAE'nin şımarık olduğu kadar tahripkar maceracılığı gibi hususlar Rusya'ya Libya'da tam da arzu ettiği şekilde, pek çaba harcamaya gerek kalmadan, "altın tepside" alan açıyor" dedi.

15 TEMMUZ'DA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Damla KAYA / SABAH