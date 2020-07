İstanbul Havalimanı’nda bayram hareketliliği başladı! İşte alınan önlemler

"HER NE KADAR ÖZLEMİŞSEK BİLE YİNE PANDEMİ KURALLARINI DİKKATE ALARAK GİDECEĞİZ"

Eşi Ayşe Ebrar Doğan ile birlikte Trabzon'a giden Recep Doğan ise "Her gün aldığımız önlemleri bu dönemde de alacağız. Özlediğimiz anne ve babamızı bayram ziyaretine gidiyoruz. Dolayısıyla her ne kadar özlemişsek bile yine pandemi kurallarını dikkate alarak gideceğiz. Yine kurban keseceğiz, belirlenen kurallar çerçevesinde bunu gerçekleştireceğiz. Maalesef bu virüs hayatımızı etkiledi" ifadelerine yer verdi.