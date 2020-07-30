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İstanbul Havalimanı’nda bayram hareketliliği başladı! İşte alınan önlemler

tatilini dışında geçirmek için hava ulaşımını tercih eden vatandaşlar, ’nda hareketlilik oluşturdu. Yolcular her zamanki gibi korona virüs kurallarına uygun olarak terminalde işlemlerini gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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İstanbul Havalimanı’nda bayram hareketliliği başladı! İşte alınan önlemler

tatilini dışında geçirmek için hava ulaşımını tercih edenler, 'ndaki hareketliliği arttırdı. Havalimanında yolcuların rahat ve güvenli seyahati için tüm tedbirler alındı.



SOSYAL MESAFELİ SEYAHAT
Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen tatilciler, vücut ısısını ölçen termal kameralardan geçerek terminale alındı. Güvenlik kontrolünden geçerek havalimanına giriş yapan yolcuların pandemi tedbirleri kapsamında kişisel önlemlerini alarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle memleketine gidemeyenler, bu bayramda özellikle havalimanının iç terminalinde hareketlilik oluşturdu. Çoğu vatandaş Kurban Bayramı tatili için memleketine gittiğini belirtirken bazıları da tatil beldelerini tercih ettiğini ifade etti.

"GEÇEN BAYRAM GİDEMEMİŞTİK, BU BAYRAM GİDECEĞİZ"
Kurban Bayramı tatilini memleketi Savaş'ta geçireceğini belirten yolculardan Hakan Akdağ, "Geçen bayram gidememiştik, biletimiz iptal olmuştu bu bayram gideceğiz. Normal hayatımdaki tedbirleri uyguluyorum. Maskemiz ve dezenfektanımız var. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Köye gittiğim için orada kurallar biraz daha rahat olabiliyor. Tek tesellimiz daha kapalı bir çevre olduğu için dışarıdan pek yok" diye konuştu.



"HER NE KADAR ÖZLEMİŞSEK BİLE YİNE PANDEMİ KURALLARINI DİKKATE ALARAK GİDECEĞİZ"
Eşi Ayşe Ebrar Doğan ile birlikte 'a giden Recep Doğan ise "Her gün aldığımız önlemleri bu dönemde de alacağız. Özlediğimiz anne ve babamızı bayram ziyaretine gidiyoruz. Dolayısıyla her ne kadar özlemişsek bile yine pandemi kurallarını dikkate alarak gideceğiz. Yine kurban keseceğiz, belirlenen kurallar çerçevesinde bunu gerçekleştireceğiz. Maalesef bu virüs hayatımızı etkiledi" ifadelerine yer verdi.

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