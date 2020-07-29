29 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri TEM durma noktasına geldi! Bayram tatiline çıkacaklar dikkat

TEM durma noktasına geldi! Bayram tatiline çıkacaklar dikkat

Son dakika haberi... Mesai saatinin bitmesiyle birlikte Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen milyonlar 'dan ayrılmaya başladı. otoyolu yönü geçisindeki trafik yoğunluğu arttı.

SPOR
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
ABONE OL
TEM durma noktasına geldi! Bayram tatiline çıkacaklar dikkat

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez gişeleri mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, Sakarya'da bulunan Hamitli mevkiine kadar yaklaşık 80 kilometre boyunca devam ediyor.

TEM durma noktasına geldi! Bayram tatiline çıkacaklar dikkat

D-100 İZMİT GEÇİŞİ YOĞUN

D-100 Karayolu Ankara yönünde ise İzmit şehir merkezi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Derince Çenesuyu mevkiinde başlayan araç yoğunluğu, Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanına kadar devam ediyor. Yoğunluğun gecenin ilerleyen saatlerinde daha da artması bekleniyor.

TEM durma noktasına geldi! Bayram tatiline çıkacaklar dikkat

POLİS EKİPLERİ, DRONE İLE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Kurban Bayramı nedeniyle izinlerini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturmaya başladı. 'Kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. 70 bine yakın araç kilit kavşaktan geçti.

TEM durma noktasına geldi! Bayram tatiline çıkacaklar dikkat

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri de yoğunluk için önlem alarak 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri, akşam saatlerinde ise drone ile havadan denetimlere başladı. Polis ekipleri, yaşanan yoğunluktan dolayı vatandaşları dikkatli olunması konusunda uyardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA