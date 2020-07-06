CHP'li İBB bunu hep yapıyor! Bu kez 'Laleli Çeşme'si üzerinden algı
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Laleli Çeşme’yi ‘biz temizledik’ diyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yine algı yaptığı ortaya çıktı. Çeşmenin düzenli olarak AK Partili Beyoğlu Belediyesi’nce temizlendiği ve bakımının aksatılmadığı ortaya çıktı. İBB’nin sosyal medyadan ‘biz yaptık’ algısı oluşturduğu tweete de tepki yağdı. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...
Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden yine 'biz yaptık' algısını sürdürüyor.
CHP'li Büyükşehir Belediyesi, Galata çevresinde yer alan Laleli Çeşme'nin temizlemesi ile ilgili bir skandala imza attı. İBB'nın bu çeşmeyi restore ettirdiğini belirten belediye temizleme işlemlerinin de kendileri tarafından yapıldığını iddia etti.
BAKIM AKSATILMIYOR
Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, durum böyle değildi… AK Parti Beyoğlu Belediyesi bünyesinde bulunan çeşmenin düzenli olarak temizlendiği, AK Parti Beyoğlu Belediyesi Meclis Başkan Vekili Şenol Cengiz'in girişimleri ile Laleli Çeşme'ne her daim bakım yapıldığı öğrenildi.
"DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENİYOR"
CHP'li İBB'nin 'biz temizledik' paylaşımına tepkiler yağarken, bir sosyal kullanıcı da "Bunu biz Haziran 2019 tarihinde Galata esnafı olarak yaptık. Ayrıca çeşme yapıldığından beri temizlik anlamında Beyoğlu Belediyesi düzenli olarak bu işlemi yapıyor zaten ve biz bunu yaptık diye bir twit atmıyor" demesi dikkat çekti.
DAMLA KAYA/SABAH
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