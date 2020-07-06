06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Son dakika: Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye operasyon

Son dakika haberine göre; 'ta, terör örgütleri ve Fethullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik düzenlenen operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2020
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Son dakika: Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, PKK ve FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 4'ü PKK, 2'si FETÖ şüphelisi, 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

2 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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