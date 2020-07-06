Son dakika: Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye operasyon
Son dakika haberine göre; Şırnak'ta, terör örgütleri PKK ve Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, PKK ve FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 4'ü PKK, 2'si FETÖ şüphelisi, 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
2 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.
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