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Son dakika haberleri | MSB: Barış Pınarı bölgesinde PKK-YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... () bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Son dakika haberleri | MSB: Barış Pınarı bölgesinde PKK-YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde PKK-YPGli 2 terörist etkisiz hale getirildi |Video SON DAKİKA: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE PKK-YPG'Lİ 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ |VİDEO

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyelilerin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

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