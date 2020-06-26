İBB emsalsiz ranta göz yumdu! Emsalsiz vurgun...
CHP'li belediyelerin yandaşlarına tanıdığı imtiyazlar ve kaçak yapılaşma izinlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez skandalın adresi İstanbul Büyükçekmece oldu. CHP’li Büyükçekmece Belediyesi, ‘Avenue İstanbul’ adlı konut projesinde imar iznini usulsüz olarak neredeyse iki katına çıkardı. Şirket 3 blok yerine 5 blok dikti. İBB emsalsiz ranta göz yumdu
CHP'li belediyelerin yandaşlarına tanıdığı imtiyazlar ve kaçak yapılaşma izinlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez skandalın adresi İstanbul Büyükçekmece oldu. CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin Beykent'te yapılan 'Avenue İstanbul' adlı konut projesinde büyük bir ranta imza attığı ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere olay göre şöyle gelişti. Gül İnşaat adlı firma, Büyükçekmece Belediyesi'nin sorumluluk alanı içerisindeki Beykent'te bulunan 297 ada 2 parseldeki araziye konut projesi yapmak için belediyeye başvuruda bulundu. 30 bin 360 metrekarelik arazinin emsal ruhsatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıtlarına göre 1.5 olarak belirlenmişti. Buna göre Gül İnşaat, araziye yaklaşık 45 bin metrekarelik inşaat alanı yapma hakkına sahipti. Proje de buna göre 3 blok yapılacak şekilde hazırlandı.
SEÇİMDEN SONRA RANT
Ancak 31 Mart yerel seçimleri proje için bir dönüm noktası oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin kazanmasının ardından büyük rant için düğmeye basıldı. CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, Gül İnşaat'a verilen 1.5 emsal ruhsatını usule aykırı olarak 2.5 emsale çıkardı. 45 bin metrekarelik inşaat hakkı da böylece yaklaşık 75 bin metrekareye çıkarılmış oldu.
ÖNCE MAKETE EKLEDİLER
Gül İnşaat, 2019'da projenin yapımına başlamadan önce 1,5 emsale uygun şekilde 3 blok olarak hazırladığı proje maketlerini, belediyenin 2.5 emsal ruhsatı vermesi üzerine 2 blok daha ekleyerek toplamda 5 blok olacak hazırlayıp lansmana sundu ve inşaata başladı.
İBB SÜMENALTI ETTİ
Söz konusu proje ile yürütülen kaçak yapılaşma ile ilgili CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulunulduğu, ancak İBB'nin hiçbir şikayete karşılık vermediği ve usulsüzlüğü sümenaltı ettiği ortaya çıktı. 20 bin metrekare üzerindeki inşaatların denetimini yapan İBB'nin söz konusu usulsüz projeyi görmezden gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Kaçak inşaat ise geçen süre içerisinde neredeyse bitme aşamasına geldi. Gül İnşaat'ın usule aykırı olarak verilen 2.5 emsal ruhsatına da uymayarak daha fazla kaçak yapı diktiği öğrenildi.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün
MADDE MADDE SKANDAL
Usulsüz olarak 2,5 emsal ruhsatı verilen arazide Gül İnşaat'ın yürüttüğü projede ise ilginç detaylar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı belgelerde Gül İnşaat'ın projesinde yapılan usulsüzlükler şöyle:
1 Büyükçekmece Belediyesi daha önce farklı firmaların projelerine söz konusu arazi için 1,5 emsallik ruhsat verdi. Gül İnşaat araziye talip olunca daha önce 1,5 emsal veren Büyükçekmece Belediyesi, bu kez arazinin proje ruhsatını 2.5'a çıkardı.
2 Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne söz konusu arazi için emsalin 2.5'a revize edilmesi için müracaat yapıldığı tespit edildi. Ancak Büyükşehir Belediyesi bu talebi redderek arazinin imar emsalini 1.5'ta tutmaya devam etti.
3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde araziye herhangi bir düzeltme ya da revize yapılmamasına rağmen Büyükçekmece Belediyesi'nin Gül İnşaat'a yetkisi olmamasına rağmen 2.5 emsal ruhsatı verdiği ortaya çıktı.
4 Gül İnşaat, 2019'da söz konusu arazide inşaata başlarken proje satışlarını 1.5 emsale göre başlatıp satış için hazırlattığı maketleri de yine bu emsale göre hazırlatmıştı. CHP'nin Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmasıyla birlikte satış maketleri yeniden yapılarak bu kez 2,5 emsale göre hazırlandı.
5 20 bin metrekare üzerindeki inşaatları Büyükşehir Belediyesi'nin denetlemesi gerekirken bu konuda belediyeye yapılan şikayetlere rağmen herhangi bir incelemenin yapılmayıp şikayetlerin de sümenaltı edildiği belirlendi.
6 Gül İnşaat'ın uygunsuz olarak yürüttüğü projeyi inşaa ederken 2,5 emsale de uymayarak yerinde yaptığı uygulamalarda ciddi kaçak imalatlarında olduğu tespit edildi.
SABAH
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