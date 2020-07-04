Sabıkalı fabrika! 11 yılda 5'inci patlama...







4 ÖLÜ, 3 KAYIP, 114 YARALI

Olay yerinde incelemelerde bulunan bakanlar, ardından soruları yanıtladı. Sağlık Bakanı Koca, "4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 3 vatandaşımızla ilgili durum tespiti, tarama çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Soylu da "Mart ayında burayla ilgili bir denetim gerçekleştirildi, patlayıcı madde içeriği sebebiyle. Bu denetimlerimiz sıklıkla devam etmektedir. Kendi adına bir prosedürü vardır. Bu prosedür aksamaksızın devam eder" diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da "Bizdeki SGK kayıtlarına göre 186 çalışanımız bulunuyor" dedi. Selçuk, şöyle devam etti: "186 çalışanımızın ailelerine teker teker ulaşmaya başladık. Onun dışında denildiği gibi ziyaretçiler olabilir. Dolayısıyla rakamlar değişebilir. Bakanlarımızla beraber o ziyaretçilerin tespitini yapmaya çalışıyoruz. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, yaralıları hastanede ziyaret ettikten sonra da son durumu Twitter hesabından paylaştı. Koca, patlama sonucu 114 kişinin hastaneye kaldırıldığını, yaralıların 92'sinin taburcu edildiğini, 22'sinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.



4 PATLAMADA 3 ÖLÜ 42 YARALI

50 yılı akın süredir havai fişek üretimi yapan Coşkunlar ailesinin 2005'te faaliyete geçirdiği fabrikadaki ilk patlama 17 Ağustos 2009'da yaşandı. Tesislerin, ramazan toplarına patlayıcı üretilen bölümünde meydana gelen ilk patlamanın ardından, çevredeki patlayıcılar da peş peşe infilak ederken ortalık cehenneme döndü. Üretimin yapıldığı binanın büyük bölümü yıkılırken, diğer binalar da büyük hasar gördü. Fabrikanın laboratuvarında çalışan ve enkaz altında kalan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Arıcı (42) can verdi. 32 işçi de yaralandı. İlk patlamadan 45 gün sonra, 29 Eylül 2009'da fitil ünitesinde meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı. 11 Şubat 2011'de kız kaçıran imalatının yapıldığı bölümde meydana gelen patlamada, 33 yaşındaki Hediye Hallac öldü. Halit Durmuş, Hatice Durmuş, Hasan İbiş ve Hüseyin Yılmaz ağır, 6 işçi de çeşitli yerlerinden yaralandı. 14 Aralık 2014'teki 4'üncü patlama ise pazar günü meydana geldi. Bu sırada boş olan fabrikaya bazı arızaları gidermek için gelen Yılmaz Şatoğlu (37) öldü.







'BÖLGE KORUMA VE KONTROL ALTINDA'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bölge koruma ve kontrol altına alındı. Her türlü çalışma yapılmakta. Gerek AFAD, gerek UMKE, gerek İtfaiye. Söndürme çalışmaları havadan gerek helikopterler, gerekse uçak vasıtasıyla yapıldı. 2 yangın helikopteriyle, 1 yangın uçağı burada şu anda aktif olarak çalıştı. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, hepsi olay yerinde. Gerek İçişleri Bakanım, gerek Sağlık Bakanım, gerek Aile ve Sosyal Çalışma Bakanım orada. Olayı yakından takip ediyorlar. Ve ben işyeri sahibiyle de birkaç kez görüşmeler yaptım. Kendileri de şu an tabi olay yerinde ilgili arkadaşlarla beraber çalışmaları sürdürüyorlar. Ben ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de şifalar temenni ediyorum.