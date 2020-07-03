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Sakarya'da patlama yaşanan havai fişek fabrikasını ATV yıllar önce görüntülemişti

Hendek ilçesinde bulunan fabrikasında  yaşandı. Patlama sonrası onlarca itfaiye ve ambulans bölgeye gönderilirken patlamanın yaşandığı fabrikaya ait arşiv görüntülerine A Haber ulaştı. İşte ekiplerin yıllar önce gidip havai fişek üretiminin nasıl yapıldığını görüntülediği anlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Sakarya'da patlama yaşanan havai fişek fabrikasını ATV yıllar önce görüntülemişti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası onlarca itfaiye ve ambulans bölgeye sev edildi. UMKE ve AFAD'ın da bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Sakaryada patlama yaşanan havai fişek fabrikasını ATV yıllar önce görüntülemişti SAKARYA'DA PATLAMA YAŞANAN HAVAİ FİŞEK FABRİKASINI ATV YILLAR ÖNCE GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

2 KİŞİ CAN VERDİ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, içeride 150-200 civarı çalışan olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgeye geldi. Fahrettin Koca 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ATV YILLAR ÖNCE GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Patlamanın yaşandığı fabrikanın arşiv görüntülerine A Haber ulaştı. Fabrika yıllar önce ATV ekiplernide görüntülenmişti.

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