Sakarya'da patlama yaşanan havai fişek fabrikasını ATV yıllar önce görüntülemişti
Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama yaşandı. Patlama sonrası onlarca itfaiye ve ambulans bölgeye gönderilirken patlamanın yaşandığı fabrikaya ait arşiv görüntülerine A Haber ulaştı. İşte ekiplerin yıllar önce gidip havai fişek üretiminin nasıl yapıldığını görüntülediği anlar...
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası onlarca itfaiye ve ambulans bölgeye sev edildi. UMKE ve AFAD'ın da bölgedeki çalışmaları sürüyor.
2 KİŞİ CAN VERDİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, içeride 150-200 civarı çalışan olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgeye geldi. Fahrettin Koca 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
ATV YILLAR ÖNCE GÖRÜNTÜLEMİŞTİ
Patlamanın yaşandığı fabrikanın arşiv görüntülerine A Haber ulaştı. Fabrika yıllar önce ATV ekiplernide görüntülenmişti.
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