Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerindeki bakanlardan ilk açıklama
Son dakika haberi... Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerinde incelemelerde bulunuyor
Son dakika haberi... Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerinde incelemelerde bulunuyor...
detaylar gelecek...
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