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Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerindeki bakanlardan ilk açıklama

Son dakika haberi... 'daki meydana gelen patlama sonrası Başkan 'ın talimatıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerinde incelemelerde bulunuyor

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Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerindeki bakanlardan ilk açıklama

Son dakika haberi... Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerinde incelemelerde bulunuyor...

detaylar gelecek...

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