Deniz Bulutsuz'u döven dayakçı Ozan Güven'in yanında oldular! Tepkiler çığ gibi...

Oyuncu Ozan Güven'in, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddete tepkiler çığ gibi büyüyor. Bulutsuz, geçtiğimiz günlerde Güven tarafından darp edildiğini belirterek ünlü oyuncudan şikayetçi olmuştu. Darp raporu alan ve savcıya ifade veren Bulutsuz, ifadesinde "Yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. Kafamı duvara vurdu, çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm" dedi. Bu açıklama sonrası Bulutsuz'a destek mesajları gelirken, Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu, 'Ozan Güven Yalnız Değildir' diyerek dayakçı arkadaşlarına destek oldu. Bu paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları Özoğuz ve Özdemiroğlu'na tepki gösterdi, 'alçak, ahlaksız, ikiyüzlüler' başlığında mesajlar atıldı.