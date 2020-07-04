Deniz Bulutsuz'u döven dayakçı Ozan Güven'in yanında oldular! Tepkiler çığ gibi...
Oyuncu Ozan Güven'in, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddete tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medya kullanıcıları, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp eden Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na tepki gösterdi: ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı... İkiyüzlüler, ahlaksızlar’
Oyuncu Ozan Güven'in, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddete tepkiler çığ gibi büyüyor. Bulutsuz, geçtiğimiz günlerde Güven tarafından darp edildiğini belirterek ünlü oyuncudan şikayetçi olmuştu. Darp raporu alan ve savcıya ifade veren Bulutsuz, ifadesinde "Yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. Kafamı duvara vurdu, çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm" dedi. Bu açıklama sonrası Bulutsuz'a destek mesajları gelirken, Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu, 'Ozan Güven Yalnız Değildir' diyerek dayakçı arkadaşlarına destek oldu. Bu paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları Özoğuz ve Özdemiroğlu'na tepki gösterdi, 'alçak, ahlaksız, ikiyüzlüler' başlığında mesajlar atıldı.
'GÖRME KAYBI VAR'
GÖRDÜĞÜ şiddet sonrası kasten öldürmeye teşebbüs, hürriyetten yoksun bırakma, hakaret suçlarından Ozan Güven'den şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un adli tıp raporu ortaya çıktı. Raporda, Bulutsuz'un vücudunda onlarca çürük ve morluğa rastlandığı, Bulutsuz'un yapılan muayenesinde abajurla yaralanması sonucu çene ucunda yara, kafasının duvara çarpması sonucu sol göz içinde ve çevresinde morarma olduğu belirtildi. Ayrıca, Bulutsuz'un kollarında morarma ve cam kesiği bulunduğu ve gözünde hafif puslu görünüm olduğunun tespit edildiği ifade edildi. (Rapor, sözcü.com. tr'den alınmıştır.)
ROL ARKADAŞLARINDAN SERT TEPKİ
OZAN Güven'in rol aldığı dizideki kadın partnerleri Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu, Bulutsuz'a uyguladığı şiddet sonrası arkadaşlarına sert çıktı. Kerem Bürsin, Hande Doğandemir, Kemal Başar gibi isimler de Bulutsuz'a destek mesajları atarak kadına şiddeti kınadı.
Günaydın
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sanat dünyasından sosyal medya düzenlemesi yorumu
- PKK'nın can damarına darbe!
- Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, A Haber'de Ozan Güven'in kadına şiddet olayını değerlendirdi
- Hakkari'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
- Yolsuzluğun belgesi WhatsApp’tan çıktı
- Manisa'da 3,7 büyüklüğünde deprem
- Türkiye'den Mısır'a terör operasyonu tepkisi
- Koronavirüs mutasyona uğradı Avrupa'dan ABD'ye yayıldı! Koronavirüs artık daha bulaşıcı
- Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber'de Ata tohumun önemini anlattı
- Özel Harekat Polisleri Adana'da uygulama yaptı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sivas TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sivas 740 adet konut kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Yarın yasak var mı? 4 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 GS TS derbisi hangi kanalda, şifreli mi?
- ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- vatandas.jandarma.gov.tr: Jandarma subay astsubay başvuru nasıl yapılır? 2020 Jandarma başvuru şartları neler?
- Emekli zammı ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
- Uzman doktor yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile uzman doktor maaşı kaç para?
- Araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Araştırma görevlisi maaşı kaç para?
- Avukat yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Avukat maaşı kaç para?
- Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı sonrası hemşire maaşları kaç para?
- Kaymakam yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre kaymakam maaşları kaç para?
- Öğretmen yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre öğretmen maaşları kaç para?