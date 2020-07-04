Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS, 27-28 Haziran'da yapılan YKS sınavları nedeniyle belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. 81 ilde uygulanan kısıtamanın bu hafta sonu devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar, bu hafta sınav ve sokağa çıkma yasağı olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugün yasak var mı? 4 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün sınav var mı? İşte merak edilenler...

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

MEB ve ÖSYM'nin takvimine göre, 4-5 Temmuz'da herhangi bir sınav bulunmuyor.

4-5 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu hafta sonu yani 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.