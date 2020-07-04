Bugün yasak var mı? 4 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün sınav var mı?
Bugün sınav var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor mu? Koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz haftalarda LGS ve YKS sınavı nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu gelişmelerin ardından bu hafta sonu için plan yapan vatandaşlar bu hafta sınav ve kısıtlama olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün yasak var mı? 4 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün sınav var mı? İşte cevaplar...
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS, 27-28 Haziran'da yapılan YKS sınavları nedeniyle belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. 81 ilde uygulanan kısıtamanın bu hafta sonu devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar, bu hafta sınav ve sokağa çıkma yasağı olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugün yasak var mı? 4 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün sınav var mı? İşte merak edilenler...
BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?
MEB ve ÖSYM'nin takvimine göre, 4-5 Temmuz'da herhangi bir sınav bulunmuyor.
4-5 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bu hafta sonu yani 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 141 test yapıldı, 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1313 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 535 bin 818, vaka sayısı 203 bin 456, vefat sayısı 5 bin 186 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1082, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 374, toplam iyileşen hasta sayısı ise 178 bin 278 oldu.
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin değerlendirmede bulundu.
24 Haziran'da 1492 olan yeni vaka sayısının 1172'ye indiğini belirten Fahrettin Koca, "Virüsün yayılması hızlı, vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların yüzde 11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin yüzde 70'ten fazlası bu yaş grubundan." ifadesini kullandı.
ŞARTLAR UYGUN OLURSA DERS ZİLİ 31 AĞUSTOS'TA ÇALACAK
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, "Bakanlık olarak, şartların uygun olması, yine Bilim Kurulunun görüşleri dikkate alınarak, 2020-2021 ders yılının 31 Ağustos'ta başlamasını planladık." dedi.
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takviminin, 81 ile gönderilen genelgeyle duyurulduğunu belirten Mete, "Telafi eğitimi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek." bilgisini paylaştı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK "17'NCİ EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI"NDA KONUŞTU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen "17'nci Eğitimde İyi Örnekler Konferansı"nın açılışında yaptığı konuşmada, "Salgın sürecinde gördük ki öğretmenlerimiz, bir toplumun zor zamanında meseleye nasıl sahip çıkılır, hiçbir çocuk geride kalmasın mücadelesi nasıl yapılır, bana 'Ziya öğretmen gözünüz arkada kalmasın' diyerek hep birlikte bir mücadeleyi verdiğimiz nasıl hissettirilir, bunu gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.
YÖK, TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN YURT DIŞINDA TANITIMI İÇİN İLK SANAL FUAR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için yükseköğretim tarihindeki küresel ölçekteki ilk sanal fuarın 20-22 Temmuz'da düzenleneceğini bildirdi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Manisa'da 3,7 büyüklüğünde deprem
- Sabıkalı fabrika! 11 yılda 5'inci patlama...
- Yolsuzluğun belgesi WhatsApp’tan çıktı
- Hakkari'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
- Özel Harekat Polisleri Adana'da uygulama yaptı
- PKK'nın can damarına darbe!
- Türkiye'den Mısır'a terör operasyonu tepkisi
- Koronavirüs mutasyona uğradı Avrupa'dan ABD'ye yayıldı! Koronavirüs artık daha bulaşıcı
- Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber'de Ata tohumun önemini anlattı
- Dayakçı Ozan Güven'in yanında oldular! Tepkiler çığ gibi...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün yasak var mı? 4 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün sınav var mı?
- ŞOK aktüel 4 Temmuz kataloğu: Yer kaplamayan çamaşır kurutmalık dikkat çekiyor! İşte güncel liste
- Sivas TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sivas 740 adet konut kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Yarın yasak var mı? 4 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 GS TS derbisi hangi kanalda, şifreli mi?
- ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- vatandas.jandarma.gov.tr: Jandarma subay astsubay başvuru nasıl yapılır? 2020 Jandarma başvuru şartları neler?
- Emekli zammı ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
- Uzman doktor yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile uzman doktor maaşı kaç para?
- Araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Araştırma görevlisi maaşı kaç para?
- Avukat yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Avukat maaşı kaç para?
- Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı sonrası hemşire maaşları kaç para?