01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Bakan Albayrak'ı hedef alan ahlaksız paylaşıma sert tepki: Adalete havale ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Masumiyet abidesi bir çocuğun doğumuna bile ahlaksızca yorum yapanları, bir anne babanın en mutlu günlerini katledenleri şiddetle kınıyor, asil milletimizin vicdanına ve adalete havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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BAKAN AKAR'DAN BAKAN AHLAKSIZ PAYLAŞIMA SERT TEPKİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamayla 'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve kıymetli eşleri Esra Albayrak hanımefendiyi tebrik eder, dünyaya gözlerini açan Hamza Salih yavrumuza sağlıklı, mutlu ömürler dileriz. ‬Masumiyet abidesi bir çocuğun doğumuna bile ahlaksızca yorum yapanları, bir anne babanın en mutlu günlerini katledenleri şiddetle kınıyor, asil milletimizin vicdanına ve adalete havale ediyoruz."

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