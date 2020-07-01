01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Temelini Başkan Erdoğan atacak! Yeni Levent Camii yükseliyor

'te yapılacak 20 bin kişilik caminin temel atma töreni bu cuma günü Başkan 'ın katılımıyla gerçekleşecek. İçerisinde birçok sosyal alanın da olacağı camii, tamamen bağış yoluyla yapılacak. Cami, Çamlıca Camisi'nden de görülebilecek.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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TEMELİNİ BAŞKAN ERDOĞAN ATACAK! PROJE ÇAMLICA'DAN GÖRÜLECEK

'te yükselecek olan ve 20 bin kişinin ibadet edebileceği caminin temeli bu cuma günü Başkan tarafından atılacak.

PROJENİN MİMARI KİM?

Projenin mimarı, Başkan Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çok beğendiği 'taki Abdülhamit Han Camisi'nin mimarı Hacı Mehmet Güner oldu.

Güner, yaptığı caminin çok beğenilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşavirliği'ne atanarak 'a transfer edilmişti.

CAMİ ÇAMLICA'DAN GÖRÜLECEK

Hürriyet'in haberine göre; Çamlıca cami inşaatının sorumluluğunu üstlenen Yaptırma Derneği Başkanı , caminin tamamen bağış yoluyla yapılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yapım süresi 700 gün. Caminin oturum alanı 5 bin 744 metrekare. Yaklaşık bin araçlık 4 katlı otoparka sahip olacak. 4 minareli caminin, minare yükseklikleri 66 ve 77 metre. 66 rakamı ebced hesabına göre Allah ismini sembolize ederken, 7'den 77'ye bütün milleti kapsayan bir mana üstleniyor. Kubbe sistemi, 44 metre yükseklikte 23 metre çapında. Tıpkı 'nde olduğu gibi, Levent'te inşa edilecek cami de içinde konferans ve toplantı salonları gibi sosyal mekanları da barındıracak. Camide 41 adet kadın abdesthane ve 28 adet WC, erkekler içinse, 30 adet WC ile 87 adet abdesthane, 9 adet de asansör olacak. Depreme dayanıklı inşa edilecek caminin kapalı ve açık alanları, gerektiğinde toplanma alanı olarak kullanılacak. Cami, Çamlıca Camisi'nden de görülebilecek."

Levent Camii'nin temeli Cuma günü burada atılacak.

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