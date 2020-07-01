01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan çarpıcı Türkiye, Libya ve Fransa açıklaması

'da hakimiyet mücadelesi sürüyor. Darbeci Hafter ve destekçilerinin yara aldığı ülkede "bundan sonra ne olacak?" sorusu soruluyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı , "’nın siyaset ve ideolojisi eleştirilebilir. Fransa küresel ve bölgesel hakimiyetle ilgili son derece önemli adımlar atıyor. Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter’e Libya’da yer yok. Hafter ne demek? Hafter’in arkasındaki güçlerin Libya’yı sağması demek. Libya bu kadar ucuz bir şekilde sağılamaz" dedi.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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AĞAR'DAN ÇARPICI TÜRKİYE, LİBYA VE FRANSA AÇIKLAMASI
Terör ve Güvenlik Uzmanı , Pençe-Kaplan Operasyonu hakkında konuştu. Ağar, 'daki son durumu da değerlendirerek, 'Salgının Gölgesinde Güç Kaos ve Gelecek' kitabıyla ilgili de bilgiler verdi. Pençe-Kaplan Operasyonu'nun önemini anlatan Ağar, "Türkiye çomağı soktu; eşek arılarını havalandırdı, onları çok değişik alanlarla avlamaya başladı. Biliyorsunuz mağaralarından çıkmıyorlar, illaki dürtmek gerekiyor. Böyle hamlelerle birlikte ortalığı hareketlendirmiş oluyorsunuz, böyle bir avantajı var. Adımların hepsi jeopolitik. Burada konsantrasyon son derece önemli, kuvvet çarpışanlarının doğru konumlanması önemli. Devletin aklı bunların hepsini hesap ediyor. Bir tek terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Etmek zorunda. Bu iş bu noktaya geldikten sonra geri adım atmaya başlarsanız bütün kazanımlarınızı kaybedebilirsiniz. Bu stratejik bir karşı etkiye maruz gelir ki, onu istiyor zaten. Biz bununla Fırat Kalkanı, Zeytindalı Harekatı'nda karşılaştık, Barış Pınarı Harekatı'nda karşılaştık, Güneydoğu'da karşılaştık. Sürekli sopa yerken bile kafalarında Türk askerini mağlup etmek var. Sözde teröre dair bir destan yazmak" açıklamasını yaptı.
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"TÜRKİYE GÜÇ VE İNİSİYATİF ÜRETİRSE HAFTER'E LİBYA'DA YER YOK"

Ağar, Libya'daki cepheleşmeye ilişkin, "Türkiye düşmanlığı üzerinden beş benzemez bir araya geldi şu an. 'nınki çok karmaşık, Fransa'yı çok iyi anlamlandırmak gerekiyor. Evet Fransa başarısızlığı üzerinden çok suçlanabilir. Hafter'e yatırım yaptı ve Hafter başarmak üzereyken büyük bir mağlubiyet ile karşılaştı. Bu anlamda Fransa'nın siyaset ve ideolojisi eleştirilebilir. Onu görmemiz gerekiyor. Fransa küresel ve bölgesel hakimiyetle ilgili son derece önemli adımlar atıyor. Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter'e Libya'da yer yok. Hafter ne demek? Hafter'in arkasındaki güçlerin Libya'yı sağması demek. Libya bu kadar ucuz bir şekilde sağılamaz. Kimsenin toprağında, yeraltı kaynağında gözümüz yok" şeklinde konuştu.

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