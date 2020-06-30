Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hakaret edenler hakkında soruşturma başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni dünyaya gelen oğlu ile ilgili sosyal medyada çirkin yorumlar yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu ana kadar tespit edilen ve haklarında şikayette bulunulan 100 şüpheli hakkında tahkikat yürütecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün saat 01.02 sıralarında Twitter adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden, eşinin doğum yapması üzerine "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili Eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi.

NAZİF KARAMAN / SABAH

İşte İnal'ın o mesajı:

"Sayın bakanımız Berat Albayrak ve ailesine dönük aşağılık yorumlarla ilgili İstanbul cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmıştır. Şu ana kadar tespit edilen 100 civarında ahlaksız ve şeref yoksunu için de şikayette bulunulmuştur."