Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hakaret edenler hakkında soruşturma başlatıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı Mustafa Doğan İnal, sosyal medyada ahlaksız saldırılarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Avukat İnal açıklamasında, "Şu ana kadar tespit edilen 100 civarında ahlaksız ve şeref yoksunu için de şikayette bulunulmuştur." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni dünyaya gelen oğlu ile ilgili sosyal medyada çirkin yorumlar yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu ana kadar tespit edilen ve haklarında şikayette bulunulan 100 şüpheli hakkında tahkikat yürütecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün saat 01.02 sıralarında Twitter adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden, eşinin doğum yapması üzerine "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili Eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi.
NAZİF KARAMAN / SABAH
İşte İnal'ın o mesajı:
"Sayın bakanımız Berat Albayrak ve ailesine dönük aşağılık yorumlarla ilgili İstanbul cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmıştır. Şu ana kadar tespit edilen 100 civarında ahlaksız ve şeref yoksunu için de şikayette bulunulmuştur."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kanada'dan Türkiye'ye mülteci teşekkürü
- 4.kez baba olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı
- Son dakika: Bayern Münih, Manchester City'nin yıldızını renklerine bağladı
- Türkiye söz sahibi ülkelerden olacak
- "Amerikan askeriyim" diyen dolandırıcı yakalandı
- Bakan Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den tepki
- Haluk Savaş kimdir?
- YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi hakkında flaş karar
- Bakan Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya İbrahim Kalın’dan tepki
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Albayrak ailesine yönelik iğrenç ifadelere sert tepki
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- "Amerikan askeriyim" diyerek dolandırıcılık yapan Nijeryalı yakalandı
- ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?
- Son dakika: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2020 ATA AÖF final sonuçları sorgulama!
- ÖSYM takvimi: KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak?
- KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zamaan?
- KPSS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı! KPSS lisans, ÖABT başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?
- Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?
- sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?
- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?
- 1 Temmuz'da nereler açılacak? İnternet kafeler, oyun salonları, düğün salonları ne zaman açılacak?
- TOKİ Erzurum kura sonuçları canlı izle! TOKİ Erzurum 1350 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama