01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Türkiye'den Irak'a yardım...

Son dakika haberine göre; Başkan 'ın talimatı üzerine , Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla 'a maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi. Irak'a tıbbi yardımlarını taşıyan askeri uçak 'dan havalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ! TIBBİ YARDIM...

'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Başkan 'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla 'a maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.

hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

Irak'a hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." ve "Türkiye'den Irak Cumhuriyeti halkına sevgilerle" ifadelerine Türkçe ve Arapça yer verildi.

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