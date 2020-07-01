Katil Esad Suriye'den kaçıyor!
Son dakika haberine göre; Suriye'de 9 yıl süren iç savaşın ardından Beşşar Esad'ın önümüzdeki günlerde iktidarı bırakacağı ve belirlenen bir ülkeye sığınacağı iddia edildi.
Suriye'de yaşanan ekonomik kriz ve ülkenin yeniden inşası konusunda kaynak bulunmaması bir süredir rejimin geleceğini tartışmalı hale getiriyordu. Rusya merkezli düşünce kuruluşlarında son dönemde Beşşar Esad'ın iktidarı bırakması gerektiğine dair çok sayıda analiz yayınlanmıştı.
Eski bir Rus diplomat olan Alexander Shumilin, "Kremlin'in Suriye'deki baş ağrısından kurtulması lazım. Sorun Esad ve çevresi ile ilişkili" ifadeleri dikkati çekmişti.
Suriye'de iç savaş boyunca yüzbinlerce kişinin işkence ve katliamlara ölmesine sebep olan Beşşar Esad'ın koltuğunu bırakmaya hazırlandığı ileri sürülüyor.
ORTA DOĞU'DAKİ BİR ÜLKEYE GİDECEK
Dokuz yıldır süren savaşın ardından başlayan ekonomik kriz Suriye'de rejimin geleceğini tartışmalı hale getirirken, Beşşar Esad'ın sığınacağı ülkenin Orta Doğu'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Katil Esad'ın Suriye rejimi yönetimini bıraktığını önümüzdeki günlerde bir televizyon konuşması ile duyuracağı ifade ediliyor.
Arap dünyasının yakın takip ettiği ve Orta Doğu araştırmaları ile tanınan gazeteci Turan Kışlakçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Beşşar Esad'ın iktidarı bırakmasının ardından ülkelerin Suriye'ye yapacağı maddi yardımların miktarını da belirlediğini söyledi.
REJİM EKONOMİK KRİZİ AŞAMIYOR
ABD ve Avrupa merkezli yaptırımların ekonomiye etkisi başta olmak üzere, Suriye'nin yeniden imarı için maddi kaynak bulamaması birçok bölgede huzursuzlukları tetikliyordu.
Suriye Devlet Başkanı konumundaki Beşşar Esad'ın ülkenin en zengin iş adamı olan kuzeni Rami Mahluf'un mal varlığına el koyması ülke içindeki siyasi dengeleri tartışmaya açmıştı.
RUSYA ESAD'DAN RAHATSIZ
Öte yandan Rusya merkezli düşünce kuruluşlarında Kremlin'in Beşşar Esad'ın politikalarından oldukça rahatsız olduğuna dair yayınlanan analizler uzun süredir dikkati çekiyor.
Bloomberg'e konuşan Eski bir Rus diplomat Alexander Shumilin, "Kremlin'in Suriye'deki baş ağrısından kurtulması lazım. Sorun Esad ve çevresi ile ilişkili" ifadelerini kullanmıştı.
"TÜRKİYE, İRAN VE RUSYA ANLAŞABİLİR"
Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Rusya'nın en etkili düşünce kuruluşlarından Rusya Dış İlişkiler Konseyi (RIAC), mayıs ayında yayınladığı bir analizde Esad'ın gitmesi ve geçiş hükümeti kurulması için Moskova, Ankara ve Tahran'ın anlaşabileceğini öne sürmüştü.
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