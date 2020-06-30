AK Parti'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik alçak paylaşıma sert tepki: Yargı önünde hesap verecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım ile saldırıya uğradı. Bakan Albayrak'ı ve ailesini doğrudan hedef alan paylaşıma vatandaşlar tepki gösterirken, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da çok sert bir paylaşımda bulundu. Muş, ahlaksız paylaşımı yapan hesabın kullanıcısının yargı önünde hesap vereceğini belirtti, CHP'nin sessiz kalmasını eleştirdi. Muş, "Bu alçaklara sessiz kalıp çifte standartlı davranan CHP'ye sesleniyorum: İkiyüzlüsünüz, riyakarsınız!" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba oldu. Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti yeni doğan bebeklerine Hamza Salih adını verdi. Çiftin mutlu gününde bir Twitter tetikçisi alçak bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak ve eşini doğrudan hedef alan ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü, Albayrak'a destek mesajları yağdı.
AK PARTİ'DEN ALÇAK PAYLAŞIMA ÇOK SERT TEPKİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Twitter üzerinden yapılan alçak paylaşıma tepki gösterdi. Kişisel hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Muş, konunun yargıya taşınacağını belirtti.
Muş, "Haysiyetsiz, alçak bir Twitter tetikçisi, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın ailesine yönelik ahlaksız bir paylaşımda bulunmuş. Bu şerefsiz, yargıya hesap verecek elbette!" ifadelerini kullandı.
CHP'NİN SESSİZLİĞİNİ ELEŞTİRDİ: RİYAKARSINIZ
Muş paylaşımında CHP kanadının konuya karşı sessizliğini eleştirdi. Muş şu ifadeleri kullandı: Bu alçaklara sessiz kalıp çifte standartlı davranan CHP'ye sesleniyorum: İkiyüzlüsünüz, riyakarsınız!
BAKAN ALBAYRAK TWİTTER'DAN MUTLULUĞUNU BÖYLE PAYLAŞMIŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mutluluğunu Twitter'dan paylaşmış, şu ifadeleri kullanmıştı:
Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz.
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