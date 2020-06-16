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Son dakika: Bakanlık Bingöl depremi sonrası harekete geçti! 7 ekip görevlendirildi

, , Karlıova Kaynarpınar Köyü’nde meydana gelen depremin hemen ardından Bakanlığın harekete geçtiğini ve psikosoyal destek ekiplerinin ilk günden bu yana sahada görev yaptığını söyledi. Selçuk, Alie, Çalışma ve Bingöl İl Müdürlüğünce sahada çalışmak üzere ilk etapta 7 ekibin görevlendirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ! 7 EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

, , Karlıova'da meydana gelen depremin hemen ardından Bakanlığın harekete geçtiğini ve psikososyal destek ekiplerinin ilk günden bu yana sahada görev yaptığını söyledi.

7 EKİP GÖREVLENDİRİLDİ
Selçuk, Aile, Çalışma ve Bingöl İl Müdürlüğünce sahada çalışmak üzere ilk etapta 7 ekibin görevlendirildiğini açıkladı. Selçuk, "Bu ekiplerden 4'ü depremde hasarın yoğun hissedildiği alana, 2 ekip de yaralı ve yaralı yakınları ile görüşmek amacıyla hastaneye yönlendirildi. 1 ekibimiz de vefat eden vatandaşımızın ailesine destek olabilmek için ailenin yanında aynı zamanda AFAD'da kurulan kriz merkezine de personel yönlendirmesi yapıldı. Tüm süreci titizlikle takip ediyoruz" dedi.

TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK
Bakan Selçuk, psikososyal destek ekiplerinin depremin merkez üssü Karlıova ve Yedisu başta olmak üzere vatandaşın ihtiyaç duyduğu yerlerde görev başında olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Geçmiş olsun dileklerimi yineliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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