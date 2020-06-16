16 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Şişli'de organize suç örgütü operasyonu! Polislerin ellerinin tetikte olması dikkat çekti

, 'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Şişli'de bir adrese organize suç örgütüne yönelik operasyonu yaptı. Polislerin evin etrafında aldığı güvenlik sırasında ellerinin tetikte olması dikkat çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020
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ŞİŞLİ'DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE DARBE

'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yaptı. Özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyon kapsamında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı.

POLİSLERİNE ELİ TETİKTEYDİ
Özel Harekât Polislerinin adrese girdiği sırada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler bölgede güvenlik önlemi aldı. Polislerin evin etrafında aldığı güvenlik sırasında ellerinin tetikte olması dikkat çekti. Ekipler, baskın yapılan adreste uzun süre arama yaptı.


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