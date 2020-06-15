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Bakan Pakdemirli'den Bingöl depremi açıklaması: Bölge haklının zararları karşılanacak

Son dakika haberi... , 'de yaşanan depremdeki zararlara ilişkin "Biz tüm bu telef olan hayvanlarla ilgili zararı karşılama kararı aldık ayrıca bölge halkına yem desteği sağlama kararı aldık." dedi.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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BAKAN PAKDEMİRLİ: TÜM ZARARLAR KARŞILANACAK

'den 'de yaşanan depreme ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Pakdemirli "İlk tespitlerimize göre 105 ahır yıkılmış gözüküyor. 43 küçükbaş hayvan, 85 tane de kanatlı hayvan telef olmuş. Hayvan sayısı açısından önemli bir telef olmamasına rağmen, biz tüm bu telef olan hayvanlarla ilgili zararı karşılama kararı aldık ayrıca bölge halkına yem desteği sağlama kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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