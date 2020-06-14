14 Haziran 2020, Pazar
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Bingöl depremi açıklaması

Bingöl'de meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Üzücü bir haber almamak duasıyla, geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2020
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BAKAN SELÇUK'TAN BİNGÖL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili, "Eğitim yöneticilerimizle gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üzücü bir haber almamak duasıyla." dedi.

"ÜZÜCÜ HABER ALMAMAK DUASIYLA"

Bakan Selçuk, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğüdeki depremle ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Selçuk, "Bingöl Karlıova merkezli depremde can kaybı olmaması temennisiyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Eğitim yöneticilerimizle gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üzücü bir haber almamak duasıyla, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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