15 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bingöl depreminde şehit olan korucu Cengiz Pullu son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl depreminde şehit olan korucu Cengiz Pullu son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... 'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun cenazesi, memleketi Karlıova'nın Kaynartepe köyünde toprağa verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
ABONE OL
ŞEHİT KORUCU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolunun gözetleme kulesinin hasar görmesi nedeniyle şehit olan Pullu'nun cenazesi, Ulucami'de düzenlenen törenin ardından cenaze nakil aracıyla Kaynartepe köyüne getirildi.

Şehidin naaşının tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracından alınması sırasında, eşi Sevim Pullu gözyaşı döktü.

Sevim Pullu, tören mangasının elinde bulunan şehit eşinin fotoğrafını alarak sarıldı, Kürtçe ağıt yaktı.

Şehidin çocukları Ayşenur, Rabia, Yusuf Samet ve Asiye Pullu ile akrabalarının ve yakınlarının bulunduğu defin sırasında, şehidin mezarı başında saygı atışı yapıldı.

Şehidin naaşı, gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Pullu ailesini, köydeki taziye evinde ziyaret eden vatandaşlar başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİNGÖL'DEKİ DEPREMDE ŞEHİT OLAN GÜVENLİK KORUCUSU CENGİZ PULLU'NUN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'de depreme yakalandı! O anlar kamerada |Video SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU BİNGÖL'DE DEPREME YAKALANDI! O ANLAR KAMERADA |VİDEO
Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem SON DAKİKA: BİNGÖL'DE KORKUTAN DEPREM

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA