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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Bingöl depremi mesajı

Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yaralar en kısa zamanda sarılacak. Mevla hepimizi korusun." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2020
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SÖZCÜ KALIN'DAN BİNGÖL DEPREMİ MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ile ilgili, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün imkanlar Bingöl için seferber edildi. Yaralar en kısa zamanda sarılacak." dedi.

"YARALAR EN KISA ZAMANDA SARILACAK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kalın, "Bingöl'ümüze büyük geçmiş olsun. Göçük altında hayatını kaybeden korucumuza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün imkanlar Bingöl için seferber edildi. Yaralar en kısa zamanda sarılacak. Mevla hepimizi korusun." ifadelerini kullandı.

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