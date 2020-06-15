Son dakika: Bingöl Karlıova'da 5,6 şiddetinde deprem! 15 Haziran AFAD son depremler

Son dakika... Bingöl Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 9,51'de yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

DEPREM HARİTASI;

18 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran'da saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremin ardından hastanelere başvuran 21 kişiden 3'ünün taburcu edildiği, 18'inin tedavisinin sürdüğü açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Hastanelere başvuran 21 kişiden 3'ünün taburcu edildiği, 18'inin tedavisinin sürdüğü ifade edilerek "Bölgedeki çalışmalar için alana sevk edilen araç sayısı 86'ya, personel sayısı ise 789'a çıkarılmıştır. Beslenme ihtiyacı için gönderilen sıcak yemek öğünü 3 bine, haberleşmenin kolay sağlanması için gönderilen mobil baz istasyonu sayısı 7'ye yükseltilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Deprem sonrası ikisi 4 büyüklüğünün üzerinde toplam 77 artçı yaşandığı, bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetlerinin AFAD koordinasyonunda 8 kurum ve kuruluşun çalışmalarıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

Çadır kurma, yardım faaliyetlerini destekleme ve emniyet tedbirleri için 2 jandarma taburu (487 personel) bölgede görevlendirildi.

Hasar tespiti için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 180 teknik personel alana gönderildi.

Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, 86'sı AFAD personeli olmak üzere UMKE, 112 Acil, itfaiye, jandarma ekiplerinden toplam 116 personel ve 29 araç ile sürdürülüyor. Deprem sonrası ikisi 4,00 büyüklüğün üzerinde toplam 69 artçı yaşandı.

Barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçların karşılanması için bölgeye yardım malzemeleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile sahada çalışmaları yönetiyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaları koordine ediyor.

Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya'daki AFAD ekipleri ile Genelkurmay Başkanlığına ait 2 uçak ile Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopter teyakkuzda bekletiliyor.

"DEPREM SONRASI İKİSİ 4,00 BÜYÜKLÜĞÜN ÜZERİNDE TOPLAM 88 ARTÇI YAŞANDI"

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından müdahale ve tarama çalışmaları devam ediyor.

Deprem sonrası ikisi 4,00 büyüklüğün üzerinde toplam 88 artçı yaşandı.

Bölgeye sevk edilen çadır sayısı 1482 oldu. Gönderilen toplam yatak sayısı 3 bin 592'ye, battaniye 4 bin 800'e, yastık çarşaf seti ise 3 bin 300'e ulaştı. Barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçların karşılanması için bölgeye malzeme sevki sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Bingöl'de çalışmaları yönetiyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezindeki çalışmaları koordine ediyor.

Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda 8 kurum ve kuruluşun çalışmalarıyla sürdürüyor. Çalışmalara 107'si AFAD personeli olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, jandarma, itfaiye, belediye, Türk Kızılay, özel sektör kuruluşları ve diğer STK'lardan toplam 790 personel ve 90 araç katılıyor.

BAKAN KURUM: EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU: AFAD, JANDARMA VE UMKE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den bilgi aldığını belirterek şunları kaydetti:

"İlk bilgiye göre, Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, bir güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, iki güvenlik korucumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Yayladere yolunda depremden kaynaklı heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı. AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Köylerimizde tarama devam etmektedir."

Tunceli, Muş, Elazığ, Erzincan valilerinden aldığı bilgi çerçevesinde depremin bu illerde de hissedildiğini aktaran Soylu, hasara yönelik ihbarın olmadığını bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ELMALI KÖYÜNDE 5, DİNARBEY KÖYÜNDE 2 VATANDAŞIMIZ YARALANDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bingöl İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve Bölgeye toplam 26 araç ile 109 personel gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanlığına ait 2 hava aracı teyakkuz haline geçirildi. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri tarandı ve herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirildi.

Bölgeye 500 adet 16,5 metrekare ve 50 adet 28,5 metrekare olmak üzere 550 çadır gönderildi. Türk Kızılay Elazığ, Erzurum, Erzincan ve Muş Bölge Müdürlüklerinden ekipler olay bölgesine sevk edildi.

Erzurum istikametinden Çat-Yedisu arasında ulaşımın sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğünden ekip talebinde bulunuldu. Alınan son bilgilere göre, hasar 3 köyde (Dinarbey, Elmalı, Kaynarpınar) yoğunlaştı."

BİNGÖL VALİLİĞİ: BİR GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLDU

Bingöl Valiliğinden, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova'nın Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan güvenlik korucusunun kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, şehit güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dilendi.

Valilikten daha önce yapılan açıklamada, "Kaynarpınar köyü Jandarma Karakolunda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştir. Bu kulübelerden her birinde 1'er Güvenlik Korucusu olmak üzere 2 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, bunlardan biri arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Kaynarpınar köyünde 1'i çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Çocuk göçük altından kurtarılmış olup, diğer vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

YEDİSU İLÇESİNDE GÖÇÜK ALTINDAN 5 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Yedisu ilçesinin Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dinarbey-Malkoç yaylasında 2, Elmalı köyünde ise 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, hastaneye sevk edilmiştir. Hasarların tespit edildiği köylerimize ilk etapta ivedi olarak Bingöl AFAD'dan arama-kurtarma araçları ve personelleri sevk edilmiştir. Ayrıca Erzurum, Diyarbakır, Muş, Malatya ve Tunceli illerimizden de arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkmıştır."

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, merkez üssü Karlıova ilçesi olan depreme ilişkin, Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesinin çöktüğünü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığı bilgisini vermişti.

Karlıova Devlet Hastanesine giden Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yaralıları ziyaret ettikten sonra bahçede bekleyen yakınlarıyla görüştü.

Vali Ekinci, buradaki konuşmasında yaraların sarılması için çalışmaların hızla başlatıldığını belirterek, ihtiyaç duyulan yerlere çadırların bu gece kurulacağını söyledi.

Türk Kızılayının sıcak yemek dağıtacağını ve gıda yardımında bulunacağını vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:

"Devletimizin tüm kademeleri hassas bir şekilde yaraları sarmakla uğraşıyor. Hiç endişeniz olmasın. Bugün çadırları da kuracağız Allah izin verirse. Kızılay da aynı zamanda yemek ve gıda yardımında bulunacak. Onun dışında da vatandaşımızın ne tür ihtiyacı olursa hepsini karşılayacağız. Rabb'im beterinden korusun."

DEPREMDEN ETKİLENEN ELMALI KÖYÜNE SICAK YEMEK ULAŞTIRILDI

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremden etkilenen Elmalı köyündeki vatandaşlara sıcak yemek ve çorba ikram ediliyor.

Valilik ve Yedisu Kaymakamlığı, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde hasar gören yerleşim yerlerinden Yedisu ilçesinin Elmalı köyüne depremzedeler için sıcak yemek ve çorba ulaştırdı.

Türk Kızılay da yakılan ateşin etrafında ısınmaya çalışan depremzedelere çay ikramında bulunuyor.