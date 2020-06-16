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Halk TV canlı yayınında Hüsnü Mahalli'den Türkiye'ye alçak iftira! Can Acun'dan çok sert tepki: Yunan medyası bile bunu yapmadı

'nin yayın organı Halk TV'de yayınlanan programında aleyhinde alçakça ifadeler kullanıldı. Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği desteği eleştiren Esad'a yakın tavrı ile bilinen , "Türkiye'nin amacı Libya üzerinden , Sudan ve Tunus'u karıştırmak. Sarrac'ın arkasında gibi, El-Nusra gibi en radikal gruplar var. 'den Libya'ya 10 bin kişi taşındı" dedi. Siyaset, Ekonomi ve araştırmacılarından yaptığı açıklamada, "Yunan medyası bile bu tip kara-propagandaya tenezzül etmiş değil" diyerek Hüsnü Mahalli ve programın moderatörü Ayşenur Arslan'a çok sert tepki gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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HALK TV CANLI YAYININDA TÜRKİYE'YE ALÇAK İFTİRA!

Siyaset, Ekonomi ve araştırmacılarından , Halk TV'deki skandal sözlerine sert tepki gösterdi. Sabah'a konuşan Can Acun, "Yunan medyası bile bu tip kara-propagandaya tenezzül etmez" dedi.

Halk TV canlı yayınında Hüsnü Mahalli'den Türkiye'ye alçak iftira! Can Acun'dan çok sert tepki: Yunan bile bunu yapmadı | Video HALK TV CANLI YAYININDA HÜSNÜ MAHALLİ'DEN TÜRKİYE'YE ALÇAK İFTİRA! CAN ACUN'DAN ÇOK SERT TEPKİ: YUNAN BİLE BUNU YAPMADI | VİDEO

ACUN: LİBYA'DA ÇOK ÖNEMLİ SİYASİ VE ASKERİ ADIMLAR ATILIYOR

Can Acun şu ifadeleri kullandı:

Türkiye 'de çıkarları başta olmak üzere, bölgesel çıkarlarını muhafaza etmek, ayrıca ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf edebilmek adına, 'da çok önemli siyasi ve askeri adımlar atıyor. Doğal olarak; Türkiye'nin bu harekat tarzı çeşitli ülkeleri rahatsız etse de, sahadaki durumu değiştime kabiliyetimiz ve sonuç alıcı adımlarımız uluslararası anlamda görülüyor ve dikkat çekiyor.

"YUNAN MEDYASI BİLE BU TİP KARA PROPAGANDAYA TENEZZÜL ETMİŞ DEĞİL"

SETA Vakfı araştırmacılarından Acun sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak başta anamuhalefet olmak üzere Türkiye'deki çeşitli siyasi pozisyonlar ve medya organları Türkiye'nin başarılarından rahatsız olmuş durumdalar. Yeni gerçekliği sindirmekte zorluk yaşıyorlar. Hüsnü Mahalli gibi Esed rejiminin etki ajanlarının söylemlerine başvurmaları, Türkiye'yi Libya'da DEAŞ'a destek vermekle suçlamaları akıl alır gibi değil. Yunan medyası bile bu tip kara propagandaya tenezzül etmiş değil.

MAHALLİ'DEN SKANDAL TÜRKİYE SÖZLERİ
'nin yayın organı Halk TV'de yayınlanan programına konuk olan , Türkiye'nin Libya'daki adımlarına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

Mahalli'nin tepki çeken açıklamaları şöyle:

Türkiye Libya'da kendine göre hava ve deniz üssü kuruyor. Türkiye'nin derdi ne biliyor musun? Libya üzerindenMısır'ı karıştırmak, Sudan'ı karıştırmak... Orada El-Beşir gitti darbeyle, şimdi orada Erdoğan karşıtı bir yönetim var. Tunus'ta İslamcılar var. Sarrac'ın arkasında en radikal gruplar var. DEAŞ gibi, El-Nusra gibi en radikal gruplar var. Suriye'den Libya'ya 10 bin kişi taşındı. İdlib'de kim var? El Kaide, El Kaide nedir, IŞİD...

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