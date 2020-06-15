Türkiye’nin Libya hamlesi sonrası Yunan bakandan flaş itiraf: Gece uyuyamadım
Türkiye’nin Libya’daki hamlesine değinen Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valinakis, 'Birçok gece Mısır ile müzakereleri yapamayıp, Türkiye'nin bizi yakalayacağı kaygısından dolayı uyuyamadım' dedi.
Türkiye ve Libya'nın Yunan çıkarlarına büyük bir darbe indirdiğini söyleyen Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valinakis, İtalya ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşmanın basit bir anlaşma olduğunu belirtti. Bakan yardımcılığı yaptığı döneme değinen Valinakis, 'Birçok gece Mısır ile müzakereleri yapamayıp, Türkiye'nin bizi yakalayacağı kaygısından dolayı uyuyamadım' ifadelerini kullandı.
Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valinakis, Doğu Akdeniz ve Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan son gelişmelerle ilgili Yunan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"YUNANİSTAN VE İTALYA ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMA BASİT"
Star'ın haberine göre Giannis Valinakis, Yunanistan ile İtalya arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (EEZ) anlaşmasına değinerek yapılan anlaşmanın basit bir anlaşma olduğunu söyledi.
"TÜRKİYE VE LİBYA YUNAN ÇIKARLARINA BÜYÜK DARBE İNDİRDİ"
Bölgede Yunanistan'ın Türkiye ile rekabet etme konusunda zorluklar yaşadığını belirten Valinakis, "Maalesef tarih, Türkiye ve Libya'nın Yunan çıkarlarına büyük bir darbe indirdiğini gösterdi." dedi.
Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valinakis, Doğu Akdeniz ve Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan son gelişmelerle ilgili Yunan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE KAYGISI BENİ BİRÇOK GECE UYUTMADI"
Bakan yardımcılığı yaptığı dönemde Türkiye ve Yunanistan arasındaki "Münhasır Ekonomik Bölge" mücadelelerine değinen Valinakis, yaşananları şu sözlerle anlattı. Valinakis, "Birçok gece Mısır ile müzakereleri yapamayıp, Türkiye'nin bizi yakalayacağı kaygısından dolayı uyuyamadım. Yunanistan ve Türkiye o zamandan beri Mısır ile EEZ'yi (Münhasır Ekonomik Bölge) kimin sınırlandıracağı konusunda yarışıyordu." dedi.
"TÜRKİYE VE MISIR ANLAŞSAYDI..."
Türkiye'nin her yolu denediğini belirten Valinakis, "Türkiye, Mısır'a EEZ sınırlaması için Mora Yarımadası'nın büyüklüğünde bir deniz alanı önerdi. Bu, büyük bir armağandı. Ancak Türkiye, Mısır ile anlaşsaydı, büyük bir deniz alanı kazanacaktı" açıklamasında bulundu.
"TÜRKİYE KAZANIRSA SONSUZA DEK KAYBEDECEĞİZ"
"Münhasır Ekonomik Bölge" mücadelesinde bazı tavizlerin verilebileceğini söyleyen Valinakis, "Çünkü kazanamazsak ve Türkiye kazanırsa, sonsuza dek kaybedeceğiz." dedi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Libyalı General: O nokta kırmızı çizgidir
- Japonya Başbakanı açıkladı: Korona sıcakta...
- Çin'de kabus geri döndü! Karantinaya alındılar...
- Corona virüste ikinci dalga kapıda! Sayıları artmaya başladı...
- Akdeniz'de F-16'lara yükledik! Rus uçaklarına karşı...
- Hindistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem
- Rusya’da casuslukla suçlanan ABD vatandaşına şok ceza!
- Korkutan haber! Hızla yayılıyor
- Endonezya'da askeri savaş uçağı düştü
- Ruhani'den nükleer silah anlaşması mesajı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS tarihi ne zaman? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi ile sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- YKS ertelenecek mi? YKS giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Corona Türkiye haritası: 15 Haziran vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum...
- Sakarya Valiliği'nden son dakika açıklaması! Sakarya'ya giriş çıkış yasak mı?
- Son dakika: Edirne'ye giriş-çıkış yasaklandı mı? Edirne Valiliği'nden açıklama geldi! O tarihlerde...
- Son dakika: Bingöl Karlıova'da 5,6 şiddetinde deprem! 15 Haziran AFAD son depremler
- Adana Valiliği'nden son dakika açıklaması! Adana'ya giriş ve çıkışlar yasaklandı mı?
- Son dakika: Bursa giriş çıkış yasaklandı mı? Bursa Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: Altın fiyatları ne olur? Gram, çeyrek altın yükselecek mi? 15 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar?
- BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?
- THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?