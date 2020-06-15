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Türkiye’nin Libya hamlesi sonrası Yunan bakandan flaş itiraf: Gece uyuyamadım

’nin ’daki hamlesine değinen eski , 'Birçok gece ile müzakereleri yapamayıp, Türkiye'nin bizi yakalayacağı kaygısından dolayı uyuyamadım' dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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YUNAN BAKANDAN FLAŞ İTİRAF: GECE UYUYAMADIM

ve 'nın Yunan çıkarlarına büyük bir darbe indirdiğini söyleyen eski , ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşmanın basit bir anlaşma olduğunu belirtti. Bakan yardımcılığı yaptığı döneme değinen Valinakis, 'Birçok gece ile müzakereleri yapamayıp, Türkiye'nin bizi yakalayacağı kaygısından dolayı uyuyamadım' ifadelerini kullandı.

Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valinakis, ve Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan son gelişmelerle ilgili Yunan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YUNANİSTAN VE İTALYA ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMA BASİT"
Star'ın haberine göre Giannis Valinakis, Yunanistan ile İtalya arasında imzalanan () anlaşmasına değinerek yapılan anlaşmanın basit bir anlaşma olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE VE LİBYA YUNAN ÇIKARLARINA BÜYÜK DARBE İNDİRDİ"
Bölgede Yunanistan'ın Türkiye ile rekabet etme konusunda zorluklar yaşadığını belirten Valinakis, "Maalesef tarih, Türkiye ve Libya'nın Yunan çıkarlarına büyük bir darbe indirdiğini gösterdi." dedi.

Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valinakis, Doğu Akdeniz ve Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan son gelişmelerle ilgili Yunan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE KAYGISI BENİ BİRÇOK GECE UYUTMADI"
Bakan yardımcılığı yaptığı dönemde Türkiye ve Yunanistan arasındaki "Münhasır Ekonomik Bölge" mücadelelerine değinen Valinakis, yaşananları şu sözlerle anlattı. Valinakis, "Birçok gece Mısır ile müzakereleri yapamayıp, Türkiye'nin bizi yakalayacağı kaygısından dolayı uyuyamadım. Yunanistan ve Türkiye o zamandan beri Mısır ile EEZ'yi (Münhasır Ekonomik Bölge) kimin sınırlandıracağı konusunda yarışıyordu." dedi.

"TÜRKİYE VE MISIR ANLAŞSAYDI..."

Türkiye'nin her yolu denediğini belirten Valinakis, "Türkiye, Mısır'a EEZ sınırlaması için Mora Yarımadası'nın büyüklüğünde bir deniz alanı önerdi. Bu, büyük bir armağandı. Ancak Türkiye, Mısır ile anlaşsaydı, büyük bir deniz alanı kazanacaktı" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE KAZANIRSA SONSUZA DEK KAYBEDECEĞİZ"
"Münhasır Ekonomik Bölge" mücadelesinde bazı tavizlerin verilebileceğini söyleyen Valinakis, "Çünkü kazanamazsak ve Türkiye kazanırsa, sonsuza dek kaybedeceğiz." dedi.

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