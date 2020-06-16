16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Halk TV canlı yayınında Hüsnü Mahalli'den Türkiye'ye alçak iftira! Can Acun'dan çok sert tepki: Yunan bile bunu yapmadı | Video

Halk TV canlı yayınında Hüsnü Mahalli'den Türkiye'ye alçak iftira! Can Acun'dan çok sert tepki: Yunan bile bunu yapmadı | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2020 17:44
Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında Türkiye aleyhinde akıl almaz ifadeler kullanıldı. Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği desteği eleştiren Esad'a yakın tavrı ile bilinen Hüsnü Mahalli, "Türkiye'nin amacı Libya üzerinden Mısır, Sudan ve Tunus'u karıştırmak. Sarrac'ın arkasında DEAŞ gibi, El-Nusra gibi en radikal gruplar var. Suriye'den Libya'ya 10 bin kişi taşındı" dedi. Skandal sözler sosyal medyada büyük tepki çekerken, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı araştırmacılarından Can Acun sabah.com.tr'ye yaptığı açıklama ile Hüsnü Mahalli ve programın moderatörü Ayşenur Arslan'a tepki gösterdi. Acun, "Yunan medyası bile bu tip kara-propagandaya tenezzül etmiş değil" dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı araştırmacılarından Can Acun, Halk TV'deki skandal Türkiye sözlerine sert tepki gösterdi. Sabah'a konuşan Can Acun, "Yunan medyası bile bu tip kara-propagandaya tenezzül etmez" dedi.

ACUN: LİBYA'DA ÇOK ÖNEMLİ SİYASİ VE ASKERİ ADIMLAR ATILIYOR

Can Acun şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Doğu Akdeniz'de çıkarları başta olmak üzere, bölgesel çıkarlarını muhafaza etmek, ayrıca ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf edebilmek adına, Libya'da çok önemli siyasi ve askeri adımlar atıyor. Doğal olarak; Türkiye'nin bu harekat tarzı çeşitli ülkeleri rahatsız etse de, sahadaki durumu değiştime kabiliyetimiz ve sonuç alıcı adımlarımız uluslararası anlamda görülüyor ve dikkat çekiyor.

"YUNAN MEDYASI BİLE BU TİP KARA PROPAGANDAYA TENEZZÜL ETMİŞ DEĞİL"

SETA Vakfı araştırmacılarından Acun sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak başta anamuhalefet olmak üzere Türkiye'deki çeşitli siyasi pozisyonlar ve medya organları Türkiye'nin başarılarından rahatsız olmuş durumdalar. Yeni gerçekliği sindirmekte zorluk yaşıyorlar. Hüsnü Mahalli gibi Esed rejiminin etki ajanlarının söylemlerine başvurmaları, Türkiye'yi Libya'da DEAŞ'a destek vermekle suçlamaları akıl alır gibi değil. Yunan medyası bile bu tip kara propagandaya tenezzül etmiş değil.

MAHALLİ'DEN SKANDAL TÜRKİYE SÖZLERİ
CHP'nin yayın organı Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programına konuk olan Hüsnü Mahalli, Türkiye'nin Libya'daki adımlarına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

Mahalli'nin tepki çeken açıklamaları şöyle:

Türkiye Libya'da kendine göre hava ve deniz üssü kuruyor. Türkiye'nin derdi ne biliyor musun? Libya üzerindenMısır'ı karıştırmak, Sudan'ı karıştırmak... Orada El-Beşir gitti darbeyle, şimdi orada Erdoğan karşıtı bir yönetim var. Tunus'ta İslamcılar var. Sarrac'ın arkasında en radikal gruplar var. DEAŞ gibi, El-Nusra gibi en radikal gruplar var. Suriye'den Libya'ya 10 bin kişi taşındı. İdlib'de kim var? El Kaide, El Kaide nedir, IŞİD...

Küçükkaya doğru söylüyor: Kadına el kaldıran şerefsizdir
Küçükkaya doğru söylüyor: Kadına el kaldıran şerefsizdir
Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı
Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı
Halk TV canlı yayınında Türkiye'ye alçak iftira!
Halk TV canlı yayınında Türkiye'ye alçak iftira!
Gökçeada Belediyesi'ne beton tepkisi
Gökçeada Belediyesi'ne beton tepkisi
İngilizler duyurdu: Koronavirüs ilacı bulundu
İngilizler duyurdu: Koronavirüs ilacı bulundu
Hakarete neden çifte standart uyguluyorlar?
Hakarete neden çifte standart uyguluyorlar?
Hatay'da 7 terörist yakalandı
Hatay'da 7 terörist yakalandı
CHP'nin işçi kıyımına karşı sendikalar eylemde
CHP'nin işçi kıyımına karşı sendikalar eylemde
CHP'den HDP yürüyüşüne destek kararı!
CHP'den HDP yürüyüşüne destek kararı!
Bakanlık duyurdu! Aniden yok edildiler
Bakanlık duyurdu! Aniden yok edildiler
Haliç'teki renk değişikliğinin sebebi ne?
Haliç'teki renk değişikliğinin sebebi ne?
Elmalı barajında korkutan görüntü!
Elmalı barajında korkutan görüntü!
Daha Fazla Video Göster