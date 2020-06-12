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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik Libya görüşmesi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar-Stoltenberg görüşmesinde, NATO ve başta ile olmak üzere, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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BAKAN AKAR'DAN KRİTİK LİBYA GÖRÜŞMESİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, NATO ve başta ile olmak üzere bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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