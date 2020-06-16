Son dakika: Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'den flaş Libya teması
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel video konferans yöntemi ile görüştü. İlki lider Libya konusunu ele aldı. Reuters'in haberine göre; BM destekli barış sürecinde mutabık kalındı.
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. İki lider, Doğu Akdeniz ve Libya meselesini masaya yatırdı. BM destekli barış süreci konusunda mutabık kalındı.
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Reuters'in haberine göre; BM destekli barış sürecinde mutabık kalındı.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.
İki liderin görüşmesine ilişkin notları Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in sözcüsü duyurdu.
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