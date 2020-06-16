Son dakika: Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'den flaş Libya teması

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. İki lider, Doğu Akdeniz ve Libya meselesini masaya yatırdı. BM destekli barış süreci konusunda mutabık kalındı.







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Reuters'in haberine göre; BM destekli barış sürecinde mutabık kalındı.



İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.

İki liderin görüşmesine ilişkin notları Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in sözcüsü duyurdu.