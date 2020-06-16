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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'den flaş Libya teması

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı video konferans yöntemi ile görüştü. İlki lider konusunu ele aldı. Reuters'in haberine göre; BM destekli barış sürecinde mutabık kalındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN VE MERKEL'DEN FLAŞ LİBYA GÖRÜŞMESİ

SON DAKİKA HABERİ: Başkan , Almanya Başbakanı Angela ile görüştü. İki lider, Doğu Akdeniz ve meselesini masaya yatırdı. BM destekli barış süreci konusunda mutabık kalındı.



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Reuters'in haberine göre; BM destekli barış sürecinde mutabık kalındı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı | Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN VE MERKEL LİBYA KONUSUNDA ANLAŞTI | VİDEO

İki liderin görüşmesine ilişkin notları Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in sözcüsü duyurdu.

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