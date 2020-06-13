Son dakika: Rusya'dan Türkiye'ye kritik Libya ziyareti
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Rus mevkidaşları Sergey Lavrov ve Sergey Şoygu ile İstanbul'da görüşecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yarın bakanlar düzeyinde gerçekleşecek Libya toplantısı için İstanbul'a geliyor.
Lavrov ve Şoygu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelecek.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İçişleri Bakanlığından nikah genelgesi
- Bakan Soylu duyurdu: İki terörist etkisiz hale getirildi
- Caddebostan Sahili'nde iç burkan görüntü!
- Almanya'ya uçuşlar açıldı mı?
- Eğlence mekanları ne zaman açılıyor?
- Kılıçdaroğlu’nun iftirasına cevap!
- Kocaeli giriş-çıkış yasak mı?
- Düğün genelgesi yayımlandı mı?
- MSB Libya’dan ilk kez fotoğraf paylaştı!
- Kahraman yarbaydan büyük fedakarlık
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?
- THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Son dakika: Tekirdağ'a giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi
- SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?
- 13 Haziran bugün hangi maçlar var? 2020 Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları
- 13 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Haziran evde bakım parası güncel liste açıklandı mı?