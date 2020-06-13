Son dakika: Rusya'dan Türkiye'ye kritik Libya ziyareti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yarın bakanlar düzeyinde gerçekleşecek Libya toplantısı için İstanbul'a geliyor.

Lavrov ve Şoygu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelecek.