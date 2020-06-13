13 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Rusya'dan Türkiye'ye kritik Libya ziyareti

Son dakika: Rusya'dan Türkiye'ye kritik Libya ziyareti

Son dakika haberine göre Mevlüt ve Milli Hulusi , yarın Rus mevkidaşları ve ile 'da görüşecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
ABONE OL
RUSYA'DAN KRİTİK LİBYA ZİYARETİ

Lavrov ve Rusya Şoygu, yarın bakanlar düzeyinde gerçekleşecek toplantısı için 'a geliyor.

Lavrov ve Şoygu, Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi ile bir araya gelecek.

Rusya'dan kritik Libya ziyareti! İstanbul'da görüşecekler | Video RUSYA'DAN KRİTİK LİBYA ZİYARETİ! İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEKLER | VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA