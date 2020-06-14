Libya ordusu duyurdu: Rus paralı askerleri evlere bomba tuzaklıyor
Libya ordusu, darbeci general Halife Hafter’e bağlı Rus paralı askerlerin Sirte kentinin batısındaki kırsala mayın döşediğini, evlere ise bomba tuzakladı��ını duyurdu.
Libya ordusu tarafından yürütülen Sirte ve Cufra Operasyonu Dairesi Sözcüsü Yarbay Abdulhadi Dırah, yaptığı yazılı açıklamada, operasyona ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Dırah, "Sirte kentindeki kaynaklarımız, Rus paralı askerlerinin Sirte kentindeki evlere bomba tuzakladığı ve kentin batı kesimlerine ise mayın yerleştirdiğini teyit etti." ifadelerini kullandı.
Hafter'e bağlı Rus askerlerinin Libya ordusunun kente girişini engellemek hedefiyle bunu yaptığına dikkati çeken Dırah, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyi ve Terhune kentinden kaçmadan önce bomba ve mayınlar tuzakladığını hatırlattı.
25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatan Libya ordusu, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün ardından 4 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında kontrolü sağladı.
Libya ordusu, 5 Haziran Cuma günü Terhune kentini ele geçirmiş, cumartesi günü ise Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.
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