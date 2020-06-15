Türkiye'den flaş Libya hamlesi: İki askeri üssün kullanımı için harekete geçildi
Libya ordusu, Türkiye'nin sahaya inmesiyle Trablus çevresinden püskürtülen savaş ağası General Halife Hafter güçlerini Sirte çevresinde kuşattı. Reuters haber ajansı ise, bugün 'son dakika' koduyla Türkiye'nin Kuzey Afrika'daki iki askeri üssün kullanımı için Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından tanınan Libya yönetimiyle görüşmeler yaptığını duyurdu.
Ajansa konuşan bir Türk kaynak, Trablus yönetimiyle Ankara arasında kısa süre önce Hafter'den kurtarılan Vatiyye Hava Üssü ile Misrata'daki deniz üssünün görüşüldüğünü söyledi.
Sahada ise, Terhune'nin de milislerden temizlenmesiyle Zafer Yolları harekatını başlatan Libya ordusu, Ebu Gıreyn ve Vişke bölgesinde Sirte'ye harekat için hazırlanıyor.
Başkent Trablus'un 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye sıkışan Hafter ise, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir katilden yardım istedi.
Yerel kaynaklar, Hafter'i desteklemek için Sirte önlerine gelen Varfall aşireti ve diğer milislere komuta eden kişinin, Mahmud Varfali olduğunu aktarıyor. Aşiret milislerinden cephede video kaydı almamaları isteniyor.
Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin doğum yeri Sirte, Arap Baharı'ndan sonra bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeydi. Kent, hem güneyinde Cufra Askeri Hava Üssü bulunması hem ülkedeki en büyük hidrokarbon kaynaklarını barındıran 'Petrol Hilali' bölgesine açılan kapı olması nedeniyle stratejik önem taşıyor.
Hafter milisleri, Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ının yapıldığı petrol hilali bölgesine gelecek herhangi bir saldırıya karşı Sirte'yi vermemek için büyük çaba içinde.
Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), son aylarda Trablus ve çevresini Hafter milislerinden kurtardı. UMH, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor.
Hafter'e ise, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Fransa gibi ülkeler destek veriyor.
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