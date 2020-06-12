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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'dan Putin'e çok açık yanıt! Gündeme damga vuran Libya diyaloğu

Başkan Erdoğan'dan Putin'e çok açık yanıt! Gündeme damga vuran Libya diyaloğu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında çarşamba günü gerçekleşen telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki lider arasındaki görüşmede en önemli gündem maddesi Libya'daki iç savaşın durması ve ateşkesin sağlanması oldu. Vladimir Putin'in "ateşkesin önemine" dikkat çekmesi üzerine Başkan Erdoğan'ın verdiği yanıt gündeme damga vurdu. İşte haberin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 10:38
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Başkan Erdoğan'dan Putin'e çok açık yanıt! Gündeme damga vuran Libya diyaloğu GALERİ DEVAM EDİYOR

Başkan Erdoğan, önceki akşam Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar değerlendirildi.

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Başkan Erdoğan'dan Putin'e çok açık yanıt! Gündeme damga vuran Libya diyaloğu

Erdoğan, geçtiğimiz hafta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı Ankara'da ağırlamıştı.

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Başkan Erdoğan'dan Putin'e çok açık yanıt! Gündeme damga vuran Libya diyaloğu

Bu görüşmeden kısa süre sonra ABD Başkanı Donald Trump ile Libya'yı görüşen Erdoğan, yeni döneme dair işaretler vermişti.

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Başkan Erdoğan'dan Putin'e çok açık yanıt! Gündeme damga vuran Libya diyaloğu

Erdoğan'ın "Libya diplomasisi" kapsamındaki önemli görüşmelerinden biri de Putin ile gerçekleşti.

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Başkan Erdoğan'dan Putin'e çok açık yanıt! Gündeme damga vuran Libya diyaloğu

'HAFTER MEŞRU DEĞİL'

Edinilen bilgiye göre iki lider Libya'daki çatışmalardan duydukları endişeleri yineledi.