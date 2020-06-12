Başkan Erdoğan'dan Putin'e çok açık yanıt! Gündeme damga vuran Libya diyaloğu

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Başkan Erdoğan, önceki akşam Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar değerlendirildi.