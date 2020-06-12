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Başkan Erdoğan'dan Putin'e çok açık yanıt! Gündeme damga vuran Libya diyaloğu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında çarşamba günü gerçekleşen telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki lider arasındaki görüşmede en önemli gündem maddesi Libya'daki iç savaşın durması ve ateşkesin sağlanması oldu. Vladimir Putin'in "ateşkesin önemine" dikkat çekmesi üzerine Başkan Erdoğan'ın verdiği yanıt gündeme damga vurdu. İşte haberin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 12.06.2020 10:28Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 10:38