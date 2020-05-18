18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıya ilişkin kaymakamdan açıklama: Organize!

Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıya ilişkin kaymakamdan açıklama: Organize!

'na yapılan saldırıyla ilgili konuşan , "Saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan birinin, bir siyasi partinin ilçe gençlik kolları başkanı olduğu olay sonrasında tespit edilmiştir. Bu grubun çeşitli açılardan profesyonelce yaptıkları kamera çekimleri, meydana gelen saldırının ne kadar organize olduğunun ve art niyet taşıdığının açık delilidir." dedi. Bingöl, "Olay gecesi de yardım dağıtımımız devam etmiş ve ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
ABONE OL
KAYMAKAM KONUŞTU: ORGANİZE SALDIRI!

, ekibinin çalışmasına yönelik saldırıya ilişkin, "Bu grubun çeşitli açılardan profesyonelce yaptıkları kamera çekimleri, saldırının ne kadar organize olduğunun ve art niyet taşıdığının açık delilidir." dedi.

Bingöl, kaymakamlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında kaymakamlık hizmet binası önünde yardım dağıtımı esnasında bizzat başında bulunduğu Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, art niyetli kişilerin saldırısına uğradığını söyledi.

Salgın sürecinden etkilenen vatandaşların yardım taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi, aynı zamanda kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına organizasyonları akşam saatlerinde de yaptıklarını belirten Bingöl, şöyle konuştu:

"Organize şekilde dağıtım alanımıza kalabalık bir grup tarafından yapılan fiziki ve sözlü saldırıya, bunun devamında ise daha büyük bir provokasyona bizzat engel olmaya çalıştık. Fiziki saldırı olmaya başladığı andan itibaren koruma polisi arkadaşımız şahsımı ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerini korumak için araya girmiş ve darbedilmiştir. Darp raporları mevcuttur. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan birinin, bir siyasi partinin ilçe gençlik kolları başkanı olduğu olay sonrasında tespit edilmiştir. Gelen bu grubun çeşitli açılardan profesyonelce yaptıkları kamera çekimleri, meydana gelen saldırının ne kadar organize olduğunun ve art niyet taşıdığının açık delilidir."

Son dakika: Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu saldırısının arkasından CHP'li başkan çıktı |Video SON DAKİKA: ADANA'DA VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU SALDIRISININ ARKASINDAN CHP'Lİ BAŞKAN ÇIKTI |VİDEO

"YARDIM DAĞITIMLARIMIZ OLAY GECESİ DE SÜRDÜ"
Bingöl, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama konusundaki motivasyonlarının bu saldırıdan etkilenmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Olay gecesi de yardım dağıtımımız devam etmiş ve ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılmıştır. Çünkü en değerli yardım, ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırılan yardımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve desteğiyle pandemi sürecinde Yüreğir Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 90 binin üzerinde aileye ayni ve nakdi yardım ulaştırılmış olup, aşevimiz vasıtasıyla 2 bin 555 kişiye günlük sıcak yemek verilmektedir. Olayın yargıya intikal ettiği bu aşamadan sonra Yüreğir Kaymakamlığı olarak kamu hizmetlerinin ve yardım organizasyonlarının aksamaması için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sayın İçişleri Bakanımızın ve Sayın Valimizin doğrudan talimatlarıyla, kararlılık ve motivasyonumuzun devam ettiğini, bayram öncesi sevindirmeyi düşündüğümüz 7 bin 500 aile için herkesin desteğini beklediğimizi de paylaşmak isteriz."

OLAY
Valilikçe olaya ilişkin 15 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubunca gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yıldırım, itiraz üzerine tutuklanmıştı.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi Adana'daki alçak saldırıyı anlattı VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU EKİBİ ADANA'DAKİ ALÇAK SALDIRIYI ANLATTI
Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu saldırısının arkasıdan CHP'li başkan çıkmıştı! Vatandaşlara yapılan yardımdan rahatsız olmuş! ADANA'DA VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU SALDIRISININ ARKASIDAN CHP'Lİ BAŞKAN ÇIKMIŞTI! VATANDAŞLARA YAPILAN YARDIMDAN RAHATSIZ OLMUŞ!
Adana'da Vefa Destek Grubuna saldırmışlardı! CHP'lilerin suç dosyası oldukça kabarık ADANA'DA VEFA DESTEK GRUBUNA SALDIRMIŞLARDI! CHP'LİLERİN SUÇ DOSYASI OLDUKÇA KABARIK
Son dakika: Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı SON DAKİKA: ADANA'DAKİ VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'NA SALDIRIYLA İLGİLİ CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI TUTUKLANDI
Son dakika: Başkan Erdoğan Vefa Destek Grubuna yapılan alçak saldırıya sert tepki: Bedelini ağır ödeyecekler SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN VEFA DESTEK GRUBUNA YAPILAN ALÇAK SALDIRIYA SERT TEPKİ: BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı ADANA'DA VEFA YARDIMLAŞMA GRUBU'NA SALDIRIYI CHP'Lİ BAŞKANIN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Başkan Erdoğan'dan Vefa Grubu'na saldırıya tepki: Bedeli ödetilecek BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VEFA GRUBU'NA SALDIRIYA TEPKİ: BEDELİ ÖDETİLECEK
Son dakika: Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı ile ilgili 38 gözaltı! 6'sı HDP'li isim... SON DAKİKA: VAN'DA VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'NA SALDIRI İLE İLGİLİ 38 GÖZALTI! 6'SI HDP'Lİ İSİM...

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA