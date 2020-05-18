Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıya ilişkin kaymakamdan açıklama: Organize!
Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyla ilgili konuşan Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan birinin, bir siyasi partinin ilçe gençlik kolları başkanı olduğu olay sonrasında tespit edilmiştir. Bu grubun çeşitli açılardan profesyonelce yaptıkları kamera çekimleri, meydana gelen saldırının ne kadar organize olduğunun ve art niyet taşıdığının açık delilidir." dedi. Bingöl, "Olay gecesi de yardım dağıtımımız devam etmiş ve ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.
Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin çalışmasına yönelik saldırıya ilişkin, "Bu grubun çeşitli açılardan profesyonelce yaptıkları kamera çekimleri, saldırının ne kadar organize olduğunun ve art niyet taşıdığının açık delilidir." dedi.
Bingöl, kaymakamlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında kaymakamlık hizmet binası önünde yardım dağıtımı esnasında bizzat başında bulunduğu Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, art niyetli kişilerin saldırısına uğradığını söyledi.
Salgın sürecinden etkilenen vatandaşların yardım taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi, aynı zamanda kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına organizasyonları akşam saatlerinde de yaptıklarını belirten Bingöl, şöyle konuştu:
"Organize şekilde dağıtım alanımıza kalabalık bir grup tarafından yapılan fiziki ve sözlü saldırıya, bunun devamında ise daha büyük bir provokasyona bizzat engel olmaya çalıştık. Fiziki saldırı olmaya başladığı andan itibaren koruma polisi arkadaşımız şahsımı ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerini korumak için araya girmiş ve darbedilmiştir. Darp raporları mevcuttur. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan birinin, bir siyasi partinin ilçe gençlik kolları başkanı olduğu olay sonrasında tespit edilmiştir. Gelen bu grubun çeşitli açılardan profesyonelce yaptıkları kamera çekimleri, meydana gelen saldırının ne kadar organize olduğunun ve art niyet taşıdığının açık delilidir."
"YARDIM DAĞITIMLARIMIZ OLAY GECESİ DE SÜRDÜ"
Bingöl, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama konusundaki motivasyonlarının bu saldırıdan etkilenmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Olay gecesi de yardım dağıtımımız devam etmiş ve ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılmıştır. Çünkü en değerli yardım, ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırılan yardımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve desteğiyle pandemi sürecinde Yüreğir Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 90 binin üzerinde aileye ayni ve nakdi yardım ulaştırılmış olup, aşevimiz vasıtasıyla 2 bin 555 kişiye günlük sıcak yemek verilmektedir. Olayın yargıya intikal ettiği bu aşamadan sonra Yüreğir Kaymakamlığı olarak kamu hizmetlerinin ve yardım organizasyonlarının aksamaması için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sayın İçişleri Bakanımızın ve Sayın Valimizin doğrudan talimatlarıyla, kararlılık ve motivasyonumuzun devam ettiğini, bayram öncesi sevindirmeyi düşündüğümüz 7 bin 500 aile için herkesin desteğini beklediğimizi de paylaşmak isteriz."
OLAY
Valilikçe olaya ilişkin 15 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubunca gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yıldırım, itiraz üzerine tutuklanmıştı.
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