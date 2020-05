Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'milletvekili transferi' peşinde koşan CHP'ye sert eleştiri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla mesaj yayınladı.



CHP'YE "KİRALIK VEKİL" TEPKİSİ

CHP ile İYİ Parti arasında geçtiğimiz dönemde gerçekleşen 'kiralık vekil' transferinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir kez daha ortaya atılmasına sert tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Milletvekili transfer borsası kurup korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisi'mizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür." açıklamasında bulundu.



DEVLET BAHÇELİ'DEN "CUMHUR İTTİFAKI" AÇIKLAMASI



Öte yandan MHP lideri Bahçeli, "Cumhur İttifakı, 19 Mayıs 1919'un duruşuyla bezenmiş ve billurlaşmış, bu sayede de geleceğin güçlü ve lider ülke Türkiye'sinin mimarı ve mihrabı unvanına kavuşmuştur. " mesajını verdi.



NELER YAŞANDI? KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?



Siyasette ve seçim sandığında ittifakların ipine sarılan ve oy oranını gerek gizli ittifak ortağı HDP gerekse de Millet ittifakı çatısı altında bir araya geldikleri İyi Parti, Saadet Partisi gibi partilerle işbirliği yaparak artırmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun bu kez de hedefinde kurulan iki yeni parti var. Erken seçim beklentisindeki Kılıçdaroğlu, olası bir seçim halinde Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile de ittifak yaparak Millet ittifakının kapsamını genişletmeyi planlıyor. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde ise İyi Parti ve SP'nin yanısıra iki yeni partiyi de ittifakla seçime taşımak bulunuyor. Partide de şimdiden olası bir seçim halinde ittifaklar konusunda izlenebilecek stratejiler değerlendiriliyor. Alt düzeyde devam eden ittifak konusundaki nabız yoklamaların ise erken seçimin gündeme gelmesi halinde resmileşmesi bekleniyor.

'KİRALIK VEKİL' SÖZÜ



Kemal Kılıçdaroğlu kurulan iki yeni partiyle ittifak planını ise basında yer alan ve İyi Parti'ye 24 Haziran seçimleri öncesindeki 15 kiralık vekil gibi Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne de 'milletvekili desteği verip vermeyecekleri'ne ilişkin soruyu verdiği yanıtla ortaya koydu. Bir gazetede yer alan sözlerine göre Kılıçdaroğlu 'Baskın erken seçimde İyi Parti'ye yaptığınız gibi Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne de grup kurma desteği verir misiniz?" sorusuna "Demokrasi için elbette veririz. Seçim barajının kaldırılmasını bu yüzden istiyoruz. Meclis'te her parti temsil edilmeli" karşılığını verdi. İttifak hesabına demokrasi kılıfını uyduran Kılıçdaroğlu 24 Haziran seçimleri öncesinde İyi Parti'ye 15 kiralık vekil vererek TBMM'de grup kurmalarını sağlamıştı. Seçime katılamayacak durumda olan İyi Parti ise Siyasi Partiler Kanunu'na göre TBMM'de grup kurarak 24 Haziran seçimlerine millet ittifakı çatısı altında girebilmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine AK Parti ve MHP sert tepki göstermiş ve CHP'nin kiralık vekil uygulaması 'demokrasi tarihinin kara lekesi' olarak değerlendirilmişti. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili ise daha sonra CHP'ye dönmüş ve seçim listelerinde kendilerine yer bulabilmişti.



CHP sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da dün yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu gibi olası bir erken seçimde, Ali Babacan'ın DEVA, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kastederek kurulan iki yeni partiye de kiralık vekil uygulamasına yeşil ışık yaktı.



"HER YARDIMI YAPARIZ"



Öztrak 12 Eylül döneminde olduğu gibi bazı partilerin Meclis'e girmesinin engellenmeye çalışıldığını öne sürerek "Demokrasiden yana olan tüm partilerin Meclis'e girebilmeleri için her türlü yardımda bulunuruz" ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin mesajı şöyle;

"İstanbul'dan Samsun kıyılarına doğru istiklal seferine çıkan Bandırma Vapuru inancı, iradeyi ve istikbal özlemlerini taşımış, böylelikle Milli Mücadele'nin sönmeyecek ateşi tutuşturulmuştur.

101 yıl önce Samsun'a atılan ilk adım; karanlığı dağıtan aydınlığın, yılgınlığı kovan ahlakın, yenilgiyi reddeden aklın, ümitsizliği bitiren kalbin, teslimiyeti elinin tersiyle iten cesaretin hayranlıkla yad edilen simgesidir.

"Milletin bağımsızlığının, yine milletin azim ve kararıyla kurtulacağına" inanan Mustafa Kemal Paşa, Türk milletinin muazzam irade gücünü harekete geçirerek müstevlilere karşı düşmesi imkânsız bir cephe açmıştır.

Daha da önemlisi 19 Mayıs 1919'da Türkiye Cumhuriyeti'nin harcı karılmış, temelleri kazılmıştır.

Tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altına girmemiş aziz milletimiz, varlığına ve birliğine vurulmak istenen zincirleri kahramanca kırıp parçalamıştır.



Esaret prangaları sökülmüş, eğilmiş baş heyecanla kalkmıştır.

19 Mayıs; karamsarlığı buruşturup atan imanın, kuşatmayı yarıp bozan istikbal aşkının, zalim kuvveti yıkıp geçen millet ve vatan sevdasının şeref timsalidir.

Bu öyle bir timsaldir ki, ya istiklal ya ölüm dışında üçüncü bir seçeneği yok saymıştır.

İşgal altındaki vatan Samsun'dan itibaren canlanmış, merkez ve mihenk Samsun olmak üzere Türk milleti tam bağımsızlık onuruna muhkem ve muhteşem bir savunma dirayetiyle sahip çıkmıştır.

19 Mayıs Türk tarihinin müstesna bir anı, yankıları bugünlere kadar uzanan, tesiri ve ortaya çıkardığı neticeleri hala ufkumuzun yol haritasını çizen bir kader ve kavşak noktasıdır.

Aynı zamanda milli devletimizin müjdesidir.

Elbette Türkiye Cumhuriyeti köhne masalarda kurulmamıştır.

Türk vatanı kötürüm ve kömürleşmiş müzakerelerle kurtarılmamıştır.

Milli birlik ve bekamız, egemenlik ve tarihi haklarımız nehir gibi akan şehit kanlarının, nigehban ve nişane bir uyanış halinin bereketi ve eseridir.



Bahse konu bağımsızlığımız olduktan sonra nelerin göze alındığını, hangi mihnet ve müşkülatlara katlanıldığını 19 Mayıs diriliş ve yükseliş şuurunda görmek mümkündür.

Asırlarca biriktirdikleri kin ve nefretleriyle Türklüğe savaş açan, ölümcül darbeyi indirmek amacıyla her türlü imkanlarıyla topraklarımıza üşüşen muhasım odakların Türk milletine kefen biçemeyecekleri, bu konuda da asla muvaffak olamayacakları Samsun'da yakılan Milli Mücadele meşalesiyle tescil ve tevsik edilmiştir.

Türkiye, telkinlerin icbarıyla, tesadüflerin ikramıyla var olmamıştır.

Türk milleti, hükmü şahsiyetiyle hükümran vasfını şans eseri korumamıştır.

Teslim olmayan bir mizaç, taviz vermeyen bir meşrep, tasfiye ve tahribe kapalı duran bir müktesebat, ya yurdum ya da yokum diyen bir mazi ve mukadderat mirasıyla felaketler dizginlenmiş, feci akıbetler engellenmiştir.

Nitekim milli birlik ve dayanışma ruhuyla, kahramanlık ve fedakarlık ilhamıyla Milli Mücadele'nin şanlı ve şaheser sayfaları birer birer yazılmıştır.

Şunu özellikle hatırlatmak isterim ki, 19 Mayıs 1919'un destansı haysiyet ve hayatiyetinden sapmak sonu meçhul ve metruk akıbetlere neden olacaktır.



Türkiye üzerinde kirli oyun kurup işbirlikçi figüranları sahneye süren, kindar ve kifayetsiz muhterislerle senaryo hazırlayıp her fırsatta servis eden iç ve dış mahfillere en uyarıcı cevap 19 Mayıs 1919'un zamanlar üstü mesajında saklıdır.

Hiç kimse sipariş masa kurup ihanet ve işgal emellerini aklama ve temize çıkarma ayıbına ümit bağlamamalıdır.

Memleketi kırık dökük masalara sığdırmaya çalışanların acıklı sonlarından ibret almak isteyenler Mondros'tan Sevr'e kadar uzanan ihanet ve istila sürecinin nasıl yerle yeksan edildiğini unutmamaları ikazen tavsiyemizdir.

Milletvekili transfer borsası kurup korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisi'mizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür.

Omuzunda Türk tarihinin sorumluluğu olan Türk milleti bu siyasi kalpazanlığın yamalarını 19 Mayıs coşkusuyla yırtacak, kurtuluşumuzun yegane kudreti olan iradesini ona buna peşkeş çektirmeyecektir.

İlk adımla ilk kurşunun emaneti milli vicdanlarda hala diridir.

Ne FETÖ, ne PKK, ne de bunların mihmandarlığına soyunan siyasi çürümüşler Türkiye'nin tarihi haklarına, bağımsızlık ve beka namusuna zarar veremeyeceklerdir.



Türk milleti zillete düşmeyecek, Milli Mücadele'nin tertemiz güzergâhından, kuruluş ve kurtuluşun yüksek ruh kökünden asla dönmeyecektir.

Bütün art niyetli kurgular, şirret kampanyalar, melun tuzaklar boşunadır.

Çünkü alayının hevesi ham armut gibi kursaklarda kalacaktır.

Cumhur İttifakı, 19 Mayıs 1919'un duruşuyla bezenmiş ve billurlaşmış, bu sayede de geleceğin güçlü ve lider ülke Türkiye'sinin mimarı ve mihrabı unvanına kavuşmuştur.

KOVİD-19 salgınından dolayı arzu ettiğimiz kutlamaları yapamasak da, 19 Mayıs'ın irade ve irfan kudreti milli gönüllerde hamd olsun ilk günkü kadar müessirdir.

Bu vesileyle geleceğimizin güvenceleri sevgili gençlerimizi muhabbetle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını gönülden tebrik ediyorum.

Türk gençliği büyük Türkiye'nin ana dinamiği, bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin bileği bükülmez bekçileridir.

Genç dimağların özlemleri, beklentileri, hedefleri mutlaka desteklenip gerçekleşecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs 1919'un 101. yıldönümünde; büyük milletimizin bayramını içtenlikle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, muhterem gazilerimizi, aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.

Ayrıca idrak edeceğimiz ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'mizin Türk milletine, Türk-İslam alemine nice manevi güzellik ve ihtişam getirmesini diliyor; aradığımız huzur ve esenliğe kavuşmamızı Allah'tan nasip etmesini, hastalıklardan ve görünür-görünmez belalardan kurtulmamıza yardımını yürekten niyaz ediyorum.

KOVİD-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, tedavi görenlere de şifa dileklerimi iletiyorum."