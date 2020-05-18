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Son dakika: MSB böyle duyurdu: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleşti

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yerli ve millî imkanlarla üretilen HGK-84 LAB ( Kiti-84 ) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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MSB BÖYLE DUYURDU: TEST ATIŞLARI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı (), yerli ve milli imkanlarla üretilen Kiti-84 'ın test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi."

Öte yandan MSB'nin Twitter hesabından, Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışıyla ilgili bir video da yayımlandı.

MSB böyle duyurdu: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleşti | VİDEO MSB BÖYLE DUYURDU: HASSAS GÜDÜM KİTİ-84 LAZER ARAYICI BAŞLIK'IN TEST ATIŞLARI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ | VİDEO

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