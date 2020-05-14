Turkuvaz Medya'dan önemli karar: Provokatör Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklama yer vermiyoruz
Toplumsal duyarlılığın yoğunlaştığı dönemlerde sosyal medyadaki provokatif paylaşımlarıyla büyük tepki toplayan Berna Laçin, 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Elazığ ve Malatya depreminin ardından da çirkin yüzüyle sosyal medyada boy gösterip provokatörlüğe soyundu. Tüm Türkiye’nin öfkesine neden olan Berna Laçin, toplumsal barışı dinamitleyen her eylemde aktif rol aldı. Toplumsal itibarının da tartışmalı hale geldiği Berna Laçin, ilginçtir bir temizlik markasının yüzü olmaya devam ediyor. Turkuvaz Dijital Medya, provokatör Berna Laçin’in rol aldığı ve marka yüzü olduğu reklamları kesinlikle yayınlamama kararı aldı.
Sosyal medya paylaşımları ile toplumun milli ve manevi duygularını rencide edici açıklamalar yapan ve sayısız provokasyona imza atan sunucu Berna Laçin, hala bazı markaların ekran yüzü olarak TV kanallarında, gazetelerde ve internet sitelerinde boy göstermeye devam ediyor. Toplumun kutsal değerlerine saygısı olmayan ve her fırsatta bu değerlere hakaret etmekten çekinmeyen Berna Laçin'in ünlü markaların erkan yüzü olarak ulusal medya kuruluşlarında boy göstermesini kabul etmiyoruz. TURKUVAZ MEDYA olarak, Berna Laçin'in hiçbir reklamına internet sayfalarımızda yer vermeyeceğimizi açıklamakta fayda görüyoruz.
HER PROVOKASYONDA BERNA LAÇİN ADI
İslam'ın kutsal şehirlerinden Medine'ye dil uzatan, Elazığ depremi gibi tüm Türkiye'nin kenetlendiği bir doğal afette bile provokasyon yapmaktan çekinmeyen, 30 bin askerimizi şehit eden teröristlere gerilla diyen, Türkiye'de bir dönem bir çok acıların yaşanmasına neden olan başörtüsü yasağını savunan sunucu Berna Laçin'in hala TV ekranlarında boy göstermesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Dahası, toplumun geniş bir kesiminin tepkisini çeken Berna Laçin ismi üzerinde ünlü markaların bu kadar ısrarcı olmasına da bir anlam veremiyoruz. Türk toplumunun değer yargılarına saygı gösteren bir kurum olarak bundan sonra Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklamı yayınlamayacağımızı bir kez daha açıklamayı bir görev addediyoruz.
İSLAM'IN KUTSAL ŞEHRİ MEDİNE'YE DİL UZATMIŞTI
Her fırsatta kutsal değerlere ve dindarlara saldırmaktan çekinmeyen Berna Laçin, İslam'ın kutsal şehri Medine topraklarında tecavüz rekorları kırıldığı iftirasını atarak toplumda büyük tepki toplamıştı. Berna Laçin, sosyal medya hesabı üzerinden cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıkarak çok tepki toplayan "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" şeklinde bir tweet atmıştı. Laçin attığı tweetinde, "'İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" ifadelerini kullanmıştı. Toplumun her kesiminden gelen tepkilere rağmen bu paylaşımını silmemekte ısrar etmişti.
ELAZIĞ DEPREMİNDE DE SAHNEYE ÇIKTI
Tüm Türkiye'nin kenetlendiği ve seferber olduğu Elazığ depreminde de sahneye çıkan Berna Laçin, göçük altında insanlar çıkarılırken provokasyon yapmaktan bir sakınca görmemişti. Elazığ'daki depremde can kaybını ve acıları bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekmişti. Muhalif sanatçı görüntüsü altında insanların acıları üzerinden iğrenç paylaşımlarını sürdüren Berna Laçin, tüm tepkilere rağmen sözlerinin arkasında olduğunu belirtmişti.
MEHMETÇİĞİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTE "GERİLLA" DEDİ
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de çıktığı bir canlı yayında PKK'lı teröristlere defalarca "Gerilla" kelimesini kullanan sunucu Berna Laçin, yine toplumun büyük bir kesiminin öfkesine neden olmuştu. Programa katılan diğer isimlerin uyarısına rağmen "gerilla" ısrarını sürdüren Berna Laçin'in toplumun milli ve manevi tüm değerleri ile kavgalı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti.
BAŞÖRTÜSÜ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DE HAZMEDEMEMİŞTİ
Berna Laçin, AK Parti hükümetinin ortaokullarda eğitim öğretimde başörtüsünü serbest bırakmasını da hazmedememişti. Laçin, Twitter'dan yaptığı paylaşımla "Ortaöğrenimde başörtüsünü serbest bırakmak, kız çocuklarının özgür iradesini elinden almaktır." ifadelerini kullanmıştı. Bir dönem milyonlarca genç kıza acılar yaşatan başörtüsü yasağını savunacak kadar temel hak ve özgürlüklerden habersiz olan Berna Laçin, sosyal medya üzerinden toplumu kutuplaştırıcı paylaşımlarına devam ediyor.
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