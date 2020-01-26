26 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?

Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depreme yönelik yaptığı paylaşımla büyük tepki çeken Berna Laçin kimdir? Laçin'in paylaşımına eleştiri yağarken söz konusu paylaşım okuyanları hayrete düşürdü. AFAD'ın depremin büyüklüğüyle ilgili 6.8 açıklamasını görmeyen Laçin, depremin büyüklüğü hakkında yorumlarda bulunarak tepkilerin odağında oldu. Peki, Berna Laçin kimdir? Berna Laçin ne söyledi?

Giriş Tarihi: 26.01.2020 00:32 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 00:33
  • 1
  • 9
Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?
Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?

Berna Laçin kimdir? Berna Laçin ne söyledi? Elazığ'da meydana gelen ve Türkiye'yi hüzne boğan acı depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, Berna Laçin'in deprem hakkında yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Devletin resmi kurumu AFAD'ın depremin büyüklüğüyle ilgili 6.8 açıklamasını görmeyen Laçin, Kandilli Rasathanesi'nin revize ettiği 6.5'i dikkate alarak iftira attı.

  • 2
  • 9
Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?
Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?

Laçin, ilk olarak "Bakın, yabancı kaynaklardan kontrol edelim daha yüksek verir, hatta birazdan 6.8 (6.89 aslında 6.9) indirilerek söylenir, bekleyin görün hep aynı" ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 9
Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?
Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?

Berna Laçin, Twitter hesabından paylaşım yaparak yardım isteyen Kızılay'a da "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak? Onca toplanan deprem vergisine ne oldu?" diyerek skandala imza attı.

  • 4
  • 9
Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?
Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?

Depremdeki can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi.

  • 5
  • 9
Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?
Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanınca ailecek İstanbul'a yerleştiler. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.