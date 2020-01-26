Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?
Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depreme yönelik yaptığı paylaşımla büyük tepki çeken Berna Laçin kimdir? Laçin'in paylaşımına eleştiri yağarken söz konusu paylaşım okuyanları hayrete düşürdü. AFAD'ın depremin büyüklüğüyle ilgili 6.8 açıklamasını görmeyen Laçin, depremin büyüklüğü hakkında yorumlarda bulunarak tepkilerin odağında oldu. Peki, Berna Laçin kimdir? Berna Laçin ne söyledi?
Giriş Tarihi: 26.01.2020 00:32Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 00:33
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Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?
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Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?
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Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?
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Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?
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Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?