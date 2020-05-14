Son dakika: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Of ilçesinde bazı şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 96 kök Hint keneviri bitkisi, 20 gram esrar, 9 adet tablet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.