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Son dakika: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberine göre 'un Of ilçesinde düzenlenen operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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TRABZON'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ile mücadele çalışmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Of ilçesinde bazı şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 96 kök Hint keneviri bitkisi, 20 gram esrar, 9 adet tablet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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