Son dakika: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberine göre Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Of ilçesinde bazı şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 96 kök Hint keneviri bitkisi, 20 gram esrar, 9 adet tablet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MSB duyurdu: Türkiye ve Rusya...
- Çavuşoğlu'ndan Dünya Çiftçiler Günü mesajı
- Son anket açıklandı! Başkan Erdoğan'dan 3 isme büyük fark
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak?
- 10 ilde maske takmak zorunlu oldu! İşte o kentler...
- 2020 YKS'ye kaç gün kaldı?
- RTÜK Başkanı Şahin'den CHP’li Altay'a sert tepki!
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Vefa Sosyal Destek Grupları 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştı
- "Koronavirüs ile mücadele en başarılı ülke"
- 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- Son dakika: Zamlı sigara fiyatları açıklandı! Hangi sigaralara zam geldi? 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi
- Eczacılar Günü kutlama mesajları: En güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar
- e Bordro sorgulama: 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti
- 14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte güncel katalog...
- A101 14 Mayıs kataloğunda Xiaomi Redmi 8 dikkat çekiyor! A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?