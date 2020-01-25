Berna Laçin’den deprem provokasyonu! Sosyal medyadan tepki yağdı
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken oyuncu Berna Laçin’den alçak sözler geldi. Depremde yaşanan can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Deprem üzerinden provokasyon yapan Laçin'in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Türkiye, Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olup hayatını kaybeden vatandaşların üzüntüsünü yaşarken sosyal medyadan da ilk provokasyonlar yayılmaya başladı.
Bölgede enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar devam ederken Berna Laçin'den tepki çeken bir tweet geldi. Evinde otururken telefonun başına geçen Laçin, yabancı kaynaklarda depremin şiddetinin daha fazla olduğunu ancak vergi muafiyetinin olmaması için Türkiye'nin depremin şiddetini küçük gösterdiğini yazdı.
Depremdeki can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi.
Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Yeni dizi müjdesi
- Birce Akalay'ın estetiksiz hali olay oldu
- İlk kez ele ele görüntülendiler
- Hayranları birliği telefon yağmuruna tuttu
- Bülent İnal'ın özel hayatı merak konusu oldu
- Alina Boz’dan şaşırtan açıklama: Onun için çok küçücüğüm...
- Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla olay oldu
- Demet Akalın deprem mağdurları için harekete geçti
- Elazığ depreminin ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
- Zafer Ergin o fotoğrafıyla olay oldu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Hangi illerde deprem oldu? 24 Ocak son depremler listesi ! Kandilli Rasathanesi ve AFAD...
- Son dakika: Gaziantep, Hatay, Kayseri, Osmaniye, Batman, Şanlıurfa, Mardin'de deprem mi oldu?
- Son dakika: Malatya, Hatay, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli'de deprem mi oldu? İşte 24 Ocak son depremler
- Türkiye geneli en az 300 öğretmen alımı – İŞKUR aracılığıyla öğretmen alımı yapılıyor! İşte farklı branşlardan öğretmen alımları!
- 30 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı için gözler EGM’de! Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yarasa çorbası nedir? Corona virüsü nasıl ortaya çıktı?
- Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?
- Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?
- Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
- Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?
- Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
- Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı izle!