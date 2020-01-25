25 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Berna Laçin’den deprem provokasyonu! Sosyal medyadan tepki yağdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
BERNA LAÇİN’DEN DEPREM PROVOKASYONU! SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken oyuncu ’den alçak sözler geldi. Depremde yaşanan can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. üzerinden provokasyon yapan Laçin'in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Türkiye, 'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olup hayatını kaybeden vatandaşların üzüntüsünü yaşarken sosyal medyadan da ilk provokasyonlar yayılmaya başladı.

Bölgede enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar devam ederken 'den tepki çeken bir tweet geldi. Evinde otururken telefonun başına geçen Laçin, yabancı kaynaklarda depremin şiddetinin daha fazla olduğunu ancak vergi muafiyetinin olmaması için Türkiye'nin depremin şiddetini küçük gösterdiğini yazdı.

Depremdeki can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi.

Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN