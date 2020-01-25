Berna Laçin’den deprem provokasyonu! Sosyal medyadan tepki yağdı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken oyuncu Berna Laçin’den alçak sözler geldi. Depremde yaşanan can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Deprem üzerinden provokasyon yapan Laçin'in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Türkiye, Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olup hayatını kaybeden vatandaşların üzüntüsünü yaşarken sosyal medyadan da ilk provokasyonlar yayılmaya başladı.

Bölgede enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar devam ederken Berna Laçin'den tepki çeken bir tweet geldi. Evinde otururken telefonun başına geçen Laçin, yabancı kaynaklarda depremin şiddetinin daha fazla olduğunu ancak vergi muafiyetinin olmaması için Türkiye'nin depremin şiddetini küçük gösterdiğini yazdı.

Depremdeki can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi.

Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekti.