Son dakika: Berna Laçin'e çirkin deprem provokasyonu nedeniyle soruşturma başlatıldı!
Son dakika haberi... Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem tüm Türkiye’yi kenetlerken, kendilerini muhalefet diye adlandıran iç düşmanlar yine iş başındaydı. Elazığ depremi ile ilgili paylaşımlarda bulunan sözde oyuncu Berna Laçin, Twitter'dan okuyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı. Berna Laçin'in 36 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'daki depremle ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti. Oyuncu Berna Laçin'e Elazığ depremi sonrası yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Oyuncu Berna Laçin'e Elazığ depremi sonrası yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem tüm Türkiye'yi kenetlerken, kendilerini muhalefet diye adlandıran iç düşmanlar yine iş başındaydı. Elazığ depremi ile ilgili paylaşımlarda bulunan sözde oyuncu Berna Laçin, Twitter'dan okuyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı. Laçin'in paylaşımına eleştiri yağdı. Elazığ'daki depremde can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekti.
Şimdiye kadar 36 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yüzlerce kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı Elazığ depremi, ülke gündeminde... Yardım kampanyaları bir yana sosyal medya hesaplarından depreme yönelik tepki ve eleştiriler şaşırtıcı boyutlara çıktı. 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlara endişe ve korku salanların yanında, destek olunması için toplanan bağışlara eleştiri yöneltenler bile oldu. İşte o isimlerden biri Berna Laçin'di...
"DEPREM VERGİSİNE N'OLDU?"
Oyuncu Berna Laçin, Elazığ depremi sonrası Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın SMS ile yardım çağrısında bulunmasına sosyal medya hesabından "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak? Onca toplanan deprem vergisine n'oldu?" mesajı ile tepki göstermişti.
"HOP GÜNCELLEME..."
Ayrıca Laçin, depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor." paylaşımında bulunmuştu.
SORUŞTURMA AÇILDI
Laçin'e paylaşımları sebebiyle Cumhuriyet Savcılığı tarafından bugün soruşturma açıldı.
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