Türkiye Elazığ'a ağlarken sosyal medyada provokatörlük yaptılar!

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem tüm Türkiye’yi kenetlerken, kendilerini muhalefet diye adlandıran iç düşmanlar yine iş başındaydı. Sosyal medyada sahneye çıkan isimler ‘beter olun’ deme cesaretinde bile bulundular. Tuncay Özkan’dan Selçuk Özdağ’a, Barış Atay’dan Sinan Ogan’a hatta ve hatta Berna Laçin’e kadar birçok isim, yaşanan deprem hakkında skandal ifadelerde bulundu.

Tüm Türkiye birlik olurken, sosyal medya teröristleri yine sahnedeydi. Kimileri provokasyona imza atarken, kimileri de depremzedeler için seferber olan Türk Kızılayı ve diğer yardım kuruluşlarına saldırdı. Provokatörlerin izini süren Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, söz konusu hesapları yöneten 26 kişi hakkında işlem başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu hesaplara ilişkin soruşturma başlattı.

'BETER OLUN' DEDİLER!

'MrSAliCee' adlı hesabı kullanan Ezgi Urkay, "Bundan siz sorumlusunuz umarım bin katını yaşarsınız @RTErdogan" ifadelerini kullanırken, Hilal Nesin adlı kullanıcı, "Yasal olmayan uyarı! Deprem yardımlarını devletin kurumlarına yapmayın yerine ulaşmıyor, saraya ulaşıyor" diyerek Cumhurbaşkanına saldırdı. 'Umut Kullar' isimli kullanıcı da galiz küfürler savurdu: "Deprem ihale edilecek bir değer olsaydı onu da satardınız a.. k.. çocukları. Şimdi 1 oy için yalan söylediğiniz tüm o insanlara borcunuzu ödeyin." Malatya Pötürge'de evlerin yıkıldığına ilişkin bir haberi paylaşan 'Laikçi' rumuzlu provokatör ise "Pötürge 2018 seçim sonuçları yüzde 85 RTE... beter olun" yorumunu yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

Handan Telci: #Elazığ bir depremin olduğu bir ülkede, İçişleri Bakanı'nın açıklaması; 'Can kaybı yok' ise o ülkede her türlü tehlikeden endişe duyabilirsiniz... Deprem öldürmez, denetimsiz, rüşvetçi, rantçı politikalar öldürür.

Gracchus Baba: Habertürk'e bağlanan tüm muhtarlar 'Yapayalnızız, kimse gelmedi, AFAD yok, Kızılay yok' diyor, spiker konuyu değiştirmek için ne yapacağını şaşırıyor. Bir geceliğine tek bir geceliğine koltuğunuzu düşünmeseniz keşke. Belki birkaç kişinin hayatını kurtarırsınız.

Yasinkimlan: Darbe olur, ey halkım sokağa çık ülkeni kurtar. Ekonomik kriz olur, ey halkım yastık altındaki dolarları bozdur ülkene sahip çık. Deprem olur, ey halkım her şeyi devletten bekleme sen de elinden geleni yap. Her b.ku halk yapacaksa bu devlet neden var?"

Balciogluhasan: Önce iki üç kişi öldü; korkulacak bir şey yok diyorlar sabaha katliam açıklıyorlar. Elazığ devlet hastanesi yerle bir olmuş.

ErtugrulKELLECI: #BernaLacin merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri olan #Twiter ı salladı. Şiddeti 6,8 olan depremde hashteg'deki bazı koyunlar birbirlerini ezdi.

Taylan Kulaçoğlu: Son 20 yılda deprem vergisi adı altında 70 milyar TL topladılar. Bu paraların tek bir kuruşu ne deprem hazırlığına, ne de deprem sonrası yaraların sarılması için kullanıldı. Şimdi de Kızılay yine bağış topluyor. Kızılay'a tek kuruş veren, bu köşkün kirasını ödüyordur ve aptaldır!

TUNCAY ÖZKAN TEPKİLERİ GÖRÜNCE TWEETİNİ SİLDİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Ülke yasa boğulurken provokatif haberlerle bilinen Sol Haber siyasi rant devşirmeye çalıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise Şanlıurfa'da daha önce tadilatta olan bir hastaneden görüntüleri Elazığ depreminde o hale gelmiş gibi paylaşarak büyük bir yalana imza attı. Özkan yoğun tepki üzerine bir süre sonra paylaşımını sildi.

DEVLETİ SUÇLADILAR

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ: Gölcük depreminden bugüne 21 yıl geçti, o günden bugüne devleti yönetenler ellerini vicdanlarına koysunlar ve sorsunlar: Kentsel dönüşümle ilgili yaptıklarımız yeterli mi? Ülkemizi ahlaki olarak yönettik mi? Depreme karşı insanımızı ve binalarımızı hazırladık mı? El cevap maalesef!!!

KÜSTAHÇA SALDIRDILAR

Sosyal medya teröristlerinin ana hedeflerinden birisi de Elazığ ve Malatya'da, onbinlerce insanın yardımına koşan Türk Kızılayı oldu. Yapılan yardım çağrısını çarpıtarak kurumu hedef alan provokatörler Genel Başkan Kerem Kınık'a saldırdı. Küstahça ifadeler kullananlar arasında vekiller ve sözde sanatçılar da vardı. İşte o isimler:

SIRAYA GİRDİLER

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay: 1999'dan bu yana 'deprem vergisi' ödüyor bu halk. Neden? Van'da, Elazığ'da yaşadığımız gibi afetlere anında yardım götürülebilmesi için. Bakan, paralarla duble yol yapıldığını söylemişti, Kızılay'ın başkanı halktan para istiyor. Söylenecek çok şey var gerçekten...

Eski Milletvekili Sinan Oğan: Bu nasıl bir fırsatçılıktır? Deprem Vergisi ile 36 milyar $ toplayan, Kızılay'ın parasını oraya buraya gömen bu ülkenin Kızılay Başkanı Kerem Kınık millet can derdindeyken Deprem yazın 2868'e SMS yollayın 10 TL katkıda bulunun diye twit atıyorsa ülkenin çivisi çıkmış demektir!

'PARA DİLENİYOR'

Tiyatrocu Orhan Aydın: Dünyanın her yerine yardım etmekle, Suriyeli yurttaşlara 40 milyar dolar harcamakla övünüyorsun. Kızılay'ın başı halktan para dileniyor.

Gazeteci Merdan Yanardağ: Elazığ depreminden sonra Kızılay'ın aklına ilk gelen şey halktan para istemek oldu. Bu nasıl bir yüzsüzlük. Hükümet, deprem vergileri fonunda toplanan paraları ne yaptı? Belli ki o fon da yağmalanmış. Bazı utanmaz yandaşlar ise bu duruma tepki gösterenlere saldırıyor, iyi mi!

'VERGİLER NEREYE GİTTİ'

Gazeteci Cem Seymen: Deprem gerçeğiyle yaşıyoruz. Depreme akılcı ve bilimsel bilinçle hazırlıklı olmak zorunda olduğumuzu bir kez daha hatırladık. İhmal etme lüksümüz yok. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Kızılay başkanının fırsattan istifade yaptığı 10 TL yardım çağrısını ise Allah'a havale ediyorum.

Gazeteci Ceyda Karan: Kaç senedir ödeyip durduğumuz 'deprem vergileri nereye gitti' diye de soramıyoruz. İyi mi!

LAÇİN'E SORUŞTURMA

"Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak? Onca toplanan deprem vergisine n'oldu?" açıklamasında bulunan oyuncu Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar tepki çekti. Berna Laçin hakkında "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" şeklindeki paylaşımıyla ilgili de soruşturma başlatıldığı öğrenildi.