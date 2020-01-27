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Berna Laçin'e yüzü olduğu markadan tokat gibi hareket!
Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından attığı provokatif tweetle büyük tepki çekmişti. Alçak sözlerine sosyal medyadan tepki yağarken Twitter'da Berna Laçin aleyhine kampanya başlatıldı. Kullanıcılar, Berna Laçin'in marka yüzü olduğu deterjan markasından, 'Bırak bulaşıklarımız kirli kalsın, sen bu zihniyeti temizle' diye çağrı yaptı. Berna Laçin'in reklam yüzü olduğu temizlik markası Fairy, provokasyona kayıtsız kalmadı. Fairy'den Berna Laçin'e tokat gibi hareket geldi.
Giriş Tarihi: 27.01.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 11:58
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