Berna Laçin'e yüzü olduğu markadan tokat gibi hareket!

Büyük öfkeye neden olan bu tweet nedeniyle, Twitter'da Berna Laçin aleyhine kampanya başlatıldı. Kullanıcılar, Berna Laçin'in marka yüzü olduğu deterjan markasına, 'Bırak bulaşıklarımız kirli kalsın, sen bu zihniyeti temizle' diye çağrı yaptı.