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Berna Laçin'e yüzü olduğu markadan tokat gibi hareket!

Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından attığı provokatif tweetle büyük tepki çekmişti. Alçak sözlerine sosyal medyadan tepki yağarken Twitter'da Berna Laçin aleyhine kampanya başlatıldı. Kullanıcılar, Berna Laçin'in marka yüzü olduğu deterjan markasından, 'Bırak bulaşıklarımız kirli kalsın, sen bu zihniyeti temizle' diye çağrı yaptı. Berna Laçin'in reklam yüzü olduğu temizlik markası Fairy, provokasyona kayıtsız kalmadı. Fairy'den Berna Laçin'e tokat gibi hareket geldi.

Giriş Tarihi: 27.01.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 11:58
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Berna Laçin'e yüzü olduğu markadan tokat gibi hareket!

Berna Laçin, Elazığ depremi sonrası attığı provokatif tweet'le büyük tepki çekmişti.

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Berna Laçin'e yüzü olduğu markadan tokat gibi hareket!

Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği felaketin ardından "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan, depremden dolayı muafiyet alıyor" diye yazan Berna Laçin'in duyarsızlığına eleştiri yağdı.

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Berna Laçin'e yüzü olduğu markadan tokat gibi hareket!

Büyük öfkeye neden olan bu tweet nedeniyle, Twitter'da Berna Laçin aleyhine kampanya başlatıldı. Kullanıcılar, Berna Laçin'in marka yüzü olduğu deterjan markasına, 'Bırak bulaşıklarımız kirli kalsın, sen bu zihniyeti temizle' diye çağrı yaptı.

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Berna Laçin'e yüzü olduğu markadan tokat gibi hareket!

Berna Laçin'in reklam yüzü olduğu temizlik markası Fairy, provokasyona kayıtsız kalmadı. Fairy'den Berna Laçin'e tokat gibi hareket geldi.

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Berna Laçin'e yüzü olduğu markadan tokat gibi hareket!

Fairy, Berna Laçin'in görsellerini sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Oyuncunun paylaşımıyla ilgili savcılık tarafından soruşturma da başlatıldı.