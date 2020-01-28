Mevlüt Tezel’den Berna Laçin’e sert tepki! "Devri kapanınca Twitter muhalifi olanlar..."

Elbette herkesin eleştirmeye, hesap sormaya, farklı bir görüş bildirmeye hakkı var. Doğruya, iyiye yönlendiren eleştirilere hükümetin de ihtiyacı var. Ama Berna Laçin gibi devri kapanınca ne yapacağını bilemeyip Twitter muhalifi olanların amaçları genelde toplumun sinir uçlarına dokunup dikkat çekmek ve tekrar gündeme gelmek.

Motivasyonları da şöyle: 'İşler kesat, bari muhalif tribünlere oynayayım da alkış toplayım!'