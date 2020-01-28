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Mevlüt Tezel’den Berna Laçin’e sert tepki! "Devri kapanınca Twitter muhalifi olanlar..."

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğarken Berna Laçin attığı tweet ile her kesimden insanın tepkisini topladı. Depremdeki can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" demişti. Laçin'in deprem üzerinden yapmaya başladığı provokasyona bir tepki de Mevlüt Tezel'den geldi. İşte Mevlüt Tezel'in kaleme aldığı o yazı...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 10:35
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Mevlüt Tezel’den Berna Laçin’e sert tepki! Devri kapanınca Twitter muhalifi olanlar...

Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depremi sonrası attığı skandal tweet ile her kesimden insanın tepkisini toplayan Berna Laçin'e bir tepki de Günaydın yazarı Mevlüt Tezel'den geldi. "Berna Laçin'in, Elazığ depremi sonrası attığı 'Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan, depremden dolayı muafiyet alıyor' tweet'i nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça!" diyen Mevlüt Tezel konuyu köşesine taşıdı. İşte o yazı...

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Mevlüt Tezel’den Berna Laçin’e sert tepki! Devri kapanınca Twitter muhalifi olanlar...

Berna Laçin, Elazığ depremi sonrası attığı 'Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan, depremden dolayı muafiyet alıyor' tweet'i nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça!

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Mevlüt Tezel’den Berna Laçin’e sert tepki! Devri kapanınca Twitter muhalifi olanlar...

Elbette herkesin eleştirmeye, hesap sormaya, farklı bir görüş bildirmeye hakkı var. Doğruya, iyiye yönlendiren eleştirilere hükümetin de ihtiyacı var. Ama Berna Laçin gibi devri kapanınca ne yapacağını bilemeyip Twitter muhalifi olanların amaçları genelde toplumun sinir uçlarına dokunup dikkat çekmek ve tekrar gündeme gelmek.

Motivasyonları da şöyle: 'İşler kesat, bari muhalif tribünlere oynayayım da alkış toplayım!'

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Mevlüt Tezel’den Berna Laçin’e sert tepki! Devri kapanınca Twitter muhalifi olanlar...

ÇAMUR AT İZİ KALSIN

Berna Laçin gibiler doğal afet, trafik, sağlık, eğitim, ekonomi, savunma sanayi vs. her konuda uzmanlar ve her olayda faturayı mutlaka devlete çıkıyorlar!

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Mevlüt Tezel’den Berna Laçin’e sert tepki! Devri kapanınca Twitter muhalifi olanlar...

Dolar yükselince ekonomi, S-400'ler alınınca hava savunma, sınır dışı operasyonlarda askeri, PISA sınavı sonuçlarında eğitim uzmanı oluveriyorlar. Her şeyi ve en doğrusunu hep onlar biliyor! Yaptıkları paylaşımlarda da hep hükümeti suçlu ilan ediyorlar.