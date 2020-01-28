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Mevlüt Tezel’den Berna Laçin’e sert tepki! "Devri kapanınca Twitter muhalifi olanlar..."
Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğarken Berna Laçin attığı tweet ile her kesimden insanın tepkisini topladı. Depremdeki can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" demişti. Laçin'in deprem üzerinden yapmaya başladığı provokasyona bir tepki de Mevlüt Tezel'den geldi. İşte Mevlüt Tezel'in kaleme aldığı o yazı...
Giriş Tarihi: 28.01.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 10:35
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